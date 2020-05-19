Не все нацпроекты получится реализовать в этом году, заявил Путин

"Давайте не будем забывать и о текущей работе, в том числе и о текущей работе по нацпроектам. Ясно, что по целому ряду объективных обстоятельств какие-то наши программы могут быть сдвинуты, что называется, вправо. Чисто по объективным обстоятельствам мы не сможем их реализовать в этом году", - сказал Путин на совещании по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.