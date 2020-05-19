Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-19T15:53
https://ria.ru/20200519/1571681945.html
Не все нацпроекты получится реализовать в этом году, заявил Путин
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571680090_0:0:2850:1604_1036x0_80_0_0_9b8b8df1412d0f05b924f8eacf702aa6.jpg
РИА Новости

Не все нацпроекты получится реализовать в этом году, заявил Путин

15:47 19.05.2020 (обновлено: 15:53 19.05.2020)
486
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о нацпроектах, заявил, что какие-то программы могут быть сдвинуты, их не получится реализовать в этом году.
"Давайте не будем забывать и о текущей работе, в том числе и о текущей работе по нацпроектам. Ясно, что по целому ряду объективных обстоятельств какие-то наши программы могут быть сдвинуты, что называется, вправо. Чисто по объективным обстоятельствам мы не сможем их реализовать в этом году", - сказал Путин на совещании по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
3 мая, 13:55
Нацпроекты не снимают с повестки дня, заявил Песков
573452
Обсудить 0
РоссияВладимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин призвал грамотно распорядиться ресурсами от переноса нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин: инфляция в России немного замедляется
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Решетников: план по восстановлению экономики представят в понедельник
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин назвал ситуацию из-за коронавируса уникальной
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Российская экономика начала восстанавливаться, заявил Решетников
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин оценил ситуацию с поддержкой граждан в условиях коронавируса
Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф
Российская экономика начала восстановление, заявил Греф
Строительство газопровода Северный поток-2
МИД ФРГ не получал предостережений от США из-за трубоукладчика из России
Путин рекомендовал яснее прописывать порядок выплат врачам
Путин раскритиковал правительство за ситуацию с выплатами медикам
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Рябков рассказал, что нужно для противостояния санкциям США
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
ЦБ видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о работе над планом по восстановлению экономики
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин оценил работу портала госуслуг
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев пошутил про предложение не строить в России космические корабли
Съезд партии Единая Россия
Медведев анонсировал изменения в идеологии "Единой России"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от мужа россиянке
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
Лента новостейМолния