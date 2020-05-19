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ЦБ видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки
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РИА Новости

ЦБ видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки

15:45 19.05.2020 (обновлено: 17:07 19.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Банк России по-прежнему видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы РФ.
ЦБ в апреле снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в мае сообщила, что ЦБ допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт на следующем заседании в июне.
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"Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, нашим прогнозом, у нас есть потенциал для дальнейшего снижения процентной ставки, чтобы поддержать спрос в экономике, особенно в период, когда постепенно снимаются ограничительные меры", - сказала Набиуллина.
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