ЦБ видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки

"Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, нашим прогнозом, у нас есть потенциал для дальнейшего снижения процентной ставки, чтобы поддержать спрос в экономике, особенно в период, когда постепенно снимаются ограничительные меры", - сказала Набиуллина.