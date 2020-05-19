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2020-05-19T15:44
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Московских водителей предостерегли от лихачества на опустевших дорогах
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РИА Новости

Московских водителей предостерегли от лихачества на опустевших дорогах

15:44 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Кремлевская набережная в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Москве за первые четыре месяца 2020 года стало меньше ДТП, снизилось число погибших и раненных в них, однако возросла тяжесть последствий от нарушений скоростного режима, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
"Аварийность и смертность за этот период снизилась на 10%, но тяжесть последствий от нарушений скоростного режима, наоборот, возросла. Сокращение количества ДТП вызвано, в том числе, значительным снижением количества перемещающихся транспортных средств в связи с введением ограничительных мер и режима повышенной готовности в городе. Однако ДТП с тяжёлыми последствиями продолжают происходить. К сожалению, свободные дороги провоцируют автомобилистов превышать разрешенную скорость движения и нарушать правила дорожного движения, что недопустимо", - рассказал руководитель ведомства Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
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Ранее сообщалось, что по России за первые четыре месяца количество ДТП снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%, число погибших в авариях увеличилось на 1,5%, пострадавших - сократилось почти на 9,5%.
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Максим ЛиксутовМоскваОбщество
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