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2020-05-19T16:15
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Российская экономика начала восстанавливаться, заявил Решетников
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РИА Новости

Российская экономика начала восстанавливаться, заявил Решетников

16:09 19.05.2020 (обновлено: 16:15 19.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Индикаторы экономической активности в России пошли вверх, экономика начинает восстанавливаться, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Если говорить про экономическое восстановление, то цифры последних буквально дней показывают, что динамика пошла вверх", - заявил Решетников на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
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Он отметил, что по стране идет процесс снятия ограничений. "Мы это видим по принятым решениям в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. В базовых отраслях все ограничения сняты. И это мы сразу увидели в росте потребления электроэнергии, росте перевозок транспортом, всеми видами транспорта. У нас на сегодняшний момент существенно наши эти ежедневные индикаторы пошли вверх", — рассказал Решетников.
По его словам, индикаторы достигли 71-72% от докризисного уровня.
"Последние дни динамика идет вверх, мы видим, что экономика начинает восстанавливаться", - добавил министр.
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