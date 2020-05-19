Российская экономика начала восстанавливаться, заявил Решетников

"Если говорить про экономическое восстановление, то цифры последних буквально дней показывают, что динамика пошла вверх", - заявил Решетников на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Он отметил, что по стране идет процесс снятия ограничений. "Мы это видим по принятым решениям в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. В базовых отраслях все ограничения сняты. И это мы сразу увидели в росте потребления электроэнергии, росте перевозок транспортом, всеми видами транспорта. У нас на сегодняшний момент существенно наши эти ежедневные индикаторы пошли вверх", — рассказал Решетников.