Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне

ТОКИО, 19 мая - РИА Новости. Неожиданное выявление японскими учеными на всей поверхности Луны выбросов ионов углерода не стыкуется с гипотезой образования спутника путем столкновения Земли с другой планетой, сообщил РИА Новости один из участников совместного проекта Масаки Мацусима из отделения исследований Земли и планет Токийского политехнического института.

По его словам, существует несколько теорий о том, как 4,5 миллиарда лет назад возникла Луна. Среди них - расщепление Земли, совместное образование Земли и Луны, гравитационный захват, также существует и доминирующая гипотеза - о "гигантском столкновении".

Ранее в этом месяце группа ученых из разных научных центров Японии проанализировала данные, полученные с японского спутника "Кагуя", и объявила об обнаружении ионов углерода на всей территории Луны, которые относят к легколетучим элементам.

"Считалось, что на Луне некогда был океан магмы, исходя из анализа образцов пород. Однако если бы был океан магмы, то легколетучие элементы исчезли бы. Это не сочетается с гипотезой большого столкновения", - подчеркнул Мацусима.

Как известно, Земля и Луна имеет сходный состав коры, что предполагает их образование практически из одного и того же материала.

"Насколько я понимаю, просто гигантское столкновение не может привести к сходному образованию Луны и Земли, что было предложено рядом математических симуляций. Есть и другие гипотезы - медленное столкновение, множественные столкновения и прочие", - пояснил Мацусима.

По его словам, на борту зонда "Кагуя" были получены данные о магнитном поле Луны с помощью Лунного магнитометра (LMAG).

"Они дают основание полагать, что радиус ядра Луны меньше, чем 400 километров, и что лунное динамо выработало магнитное поле, которое сохранилось в виде магнитных аномалий в лунной коре. Мой подход к пониманию происхождения и эволюции Луны на этом и основан", - отметил ученый.

"В этом смысле, у меня самого нет новой теории образования Луны. Это все еще тайна, и это как раз интересно", - подчеркнул он.

Еще один участник проекта на основе данных зонда "Кагуя", ученый из Университета Осаки Сёитиро Ёкота сообщил РИА Новости, что в прежней модели происхождения Луны путем гигантского столкновения не предусматривалось существование на этом спутнике летучих элементов, таких как вода и углерод, во время его появления. Это так называемая "сухая теория".

"Новая теория предполагает, что в некоторой степени на Луне все-таки были легколетучие элементы в какой-то степени. С развитием компьютерной техники появились модели столкновения, которые допускают наличие летучих элементов. Наше открытие может дать возможность пересмотреть происхождение и эволюцию Луны с точки зрения новой теории", - отметил Ёкота.

Считается, что во время столкновения космических тел вокруг них образуется планетарный диск расплавленных обломков.

"Мы ожидаем, что прежняя теория простого гигантского столкновения окажется теорией "сырого" гигантского столкновения. Она предполагает сложную структуру диска, в котором в верхних частях доминировали более тяжелые элементы", - заявил ученый.

По его словам, он все еще верит в теорию "гигантского столкновения", основываясь на многих свидетельствах, появившихся в результате наблюдений и теоретических заключений.

"Я также верю, что земная синестия (масса испаренной породы) из-за гигантского столкновения могла допустить некоторое число легколетучих элементов и на Луне", - пояснил Ёкота.

Наиболее вероятной теорию "гигантского столкновения" все еще считает и исследователь Института космического пространства и астрономических исследований Японского аэрокосмического агентства (JAXA) Кадзуси Асамура.

Комментируя совместные с коллегами исследования, он подтвердил РИА Новости, что "есть некоторые модели гигантского столкновения, которые допускают легколетучие элементы" на Луне. Речь, разумеется, не идет о газообразном веществе, они могут быть в грунте в виде атомов и молекул, пояснил ученый.

В отделении исследований Земли и экологии университета Кумамото работает еще один участник совместного исследования углерода на Луне Хидэтоси Сибуя, который объяснил важность находки.

"Все теории в планетологии для меня спекулятивны. Поэтому то, что мы нашли, важно не потому, что это противоречит стандартной теории, а потому что появился новый факт для объяснение любой теории (происхождения Луны)", - сообщил РИА Новости Хидэтоси Сибуя.