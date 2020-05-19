МИД ФРГ не получал предостережений от США из-за трубоукладчика из России

На пресс-конференции перед переговорами глав МИД Совета государств Балтийского моря Маас отметил, что тема "Северного потока — 2" не стоит сегодня на повестке дня переговоров.

"У меня нет информации о том, что кто-то из коллег будет об этом там говорить", - заявил он, добавив, что не исключает, "что кто-то из коллег затронет тему".