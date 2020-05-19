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2020-05-19T15:39
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МИД ФРГ не получал предостережений от США из-за трубоукладчика из России
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РИА Новости

МИД ФРГ не получал предостережений от США из-за трубоукладчика из России

15:39 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
БЕРЛИН, 19 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не получал от американского посольства "предостережений" из-за прибытия российского трубоукладчика в Германию для завершения строительства трубопровода "Северный поток — 2".
"Лично я не получал предостережений из американского посольства в Берлине. Сюда не поступало (сообщений), по крайней мере, мне не известно об этом", - заявил Маас, отвечая на соответствующий вопрос.
На пресс-конференции перед переговорами глав МИД Совета государств Балтийского моря Маас отметил, что тема "Северного потока — 2" не стоит сегодня на повестке дня переговоров.
"У меня нет информации о том, что кто-то из коллег будет об этом там говорить", - заявил он, добавив, что не исключает, "что кто-то из коллег затронет тему".
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Бег с препятствиями: как будут достраивать "Северный поток — 2"
По его словам, тема также не обсуждалась в последние недели в телефонных беседах с коллегами из зарубежных стран.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
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Северный поток — 2МИД ГерманииБерлин (город)В мире
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