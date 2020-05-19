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2020-05-19T16:54
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Дело об отравлении таллием на предприятии в Таганроге направят в суд
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РИА Новости

Дело об отравлении таллием на предприятии в Таганроге направят в суд

15:38 19.05.2020 (обновлено: 16:54 19.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Илья Питалев
Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Прокуратура Ростовской области направляет в суд дело в отношении инженера-конструктора о массовом отравлении токсичным таллием сотрудников на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева, сообщает Генпрокуратура РФ.
Обращения в больницы от сотрудников авиазавода с разными жалобами на состояние здоровья начали поступать с ноября 2017 года. Отравление именно таллием у работников было выявлено в январе 2018 года. При этом, по словам главного врача городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрия Сафонова, отсрочки в получении специализированной медпомощи ни у кого из пациентов не произошло. По словам главы Таганрога Андрея Лисицкого, факт отравления был зафиксирован у 27 сотрудников. Представитель потерпевших настаивал, что в результате ЧП пострадали не менее 37 сотрудников предприятия.
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева. Архивное фото
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"Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ведущего инженера-конструктора одного из отделов конструкторского бюро ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева", - говорится в сообщении.
Мужчине предъявлены обвинения по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
По версии следствия, мужчина на почве личных неприязненных отношений с несколькими руководящими сотрудниками организации в 2017 году неоднократно добавлял раствор с содержанием химического элемента таллия в бутылки с питьевой водой, при употреблении которой получили отравление несколько сотрудников бюро.
Как сообщила пресс-служба СК РФ, изначально обвиняемый Владислав Шульга полностью признал вину, однако затем отказался от ранее данных показаний и заявил о своей непричастности. В ходе расследования были тщательно проверены все обстоятельства дела, и следствие пришло к выводу об его причастности к совершенным преступлениям.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу.
Врачи. Архивное фото
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Генеральная прокуратура РФРостовская областьТаганрогПроисшествия
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