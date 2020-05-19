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2020-05-19T15:38
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Мурашко назвал сроки начала дистанционной продажи лекарств
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РИА Новости

Мурашко назвал сроки начала дистанционной продажи лекарств

15:36 19.05.2020 (обновлено: 15:38 19.05.2020)
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© Fotolia / Santiago CornejoПокупка в интернете
Покупка в интернете
© Fotolia / Santiago Cornejo
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В первых числах июня можно будет дистанционно торговать безрецептурными лекарствами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Во исполнение вашего поручения о дистанционной торговле лекарственными препаратами, что особенно важно для заболевшего человека, вынужденного соблюдать режим самоизоляции, в субботу принято постановление правительства о дистанционной торговле безрецептурными лекарственными препаратами. Разработаны и сейчас утверждаются ведомственные нормативно-правовые акты Росздравнадзора, который будет оператором по данному разделу", - сказал Мурашко на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы под руководством президента РФ Владимира Путина.
Здание Министерства здравоохранения РФ
18 мая, 19:27
Минздрав будет отслеживать применение правил продажи лекарств онлайн
Он подчеркнул, что заявление можно будет подавать в электронном виде. Информационный ресурс сейчас проходит тестирование.

Таким образом, мы видим, что в первых числах июня аптечные организации, получившие соответствующее разрешение, смогут осуществлять дистанционную торговлю лекарственными препаратами.

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Михаил Мурашко
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