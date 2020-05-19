В Крыму задержали украинца за кражу канализационных люков

"За рулем транспортного средства находился 29-летний ранее не судимый гражданин соседнего государства. Мужчина, с его слов, приехал в город-курорт с целью трудоустройства и какое-то время проживал в арендованном им легковом автомобиле. Также в машине сидел приятель водителя - ранее судимый за совершение имущественных преступлений 31-летний житель одного из сел Джанкойского района", - сообщили в МВД.