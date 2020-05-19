Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-19T15:36
https://ria.ru/20200519/1571681195.html
В Крыму задержали украинца за кражу канализационных люков
https://cdn21.img.ria.ru/images/96536/58/965365890_0:117:2288:1404_1036x0_80_0_0_239449fe9251ac0e5e501fa337fe01fd.jpg
РИА Новости

В Крыму задержали украинца за кражу канализационных люков

15:36 19.05.2020
463
© Flickr / mylisaКанализационный люк
Канализационный люк
© Flickr / mylisa
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Правоохранители Ялты задержали гражданина Украины и крымчанина за кражу крышек канализационных колодцев, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Сотрудники ДПС Ялты ранним утром 17 мая остановили для проверки автомобиль "ЗАЗ". В ходе смотра в багажнике машины были обнаружены шесть крышек от люков, сообщили в ведомстве.
"За рулем транспортного средства находился 29-летний ранее не судимый гражданин соседнего государства. Мужчина, с его слов, приехал в город-курорт с целью трудоустройства и какое-то время проживал в арендованном им легковом автомобиле. Также в машине сидел приятель водителя - ранее судимый за совершение имущественных преступлений 31-летний житель одного из сел Джанкойского района", - сообщили в МВД.
Задержанные признались, что металлические крышки колодцев были похищены с территории Сквера Победы, с улиц Батурина и Красноармейской в Ялте для сдачи в пункт приема металлолома.
Полиция
15 мая, 16:18
На Урале задержали мужчину, который с коктейлем Молотова украл водку
101531303
Обсудить 6
ЯлтаРеспублика КрымУкраинаПроисшествия
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
МИД ФРГ не получал предостережений от США из-за трубоукладчика из России
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев пошутил про предложение не строить в России космические корабли
СБ ООН
Россия в четверг проведет заседание СБ ООН о ситуации в Крыму
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали заявления США о передислокации ядерного оружия
Экс-президент Украины Петр Порошенко
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Здание посольства США в Киеве
Посольство США в Киеве оценило решение по голосованию переселенцев
Лунное затмение
Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Рябков рассказал, что нужно для противостояния санкциям США
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Лавров предрек ЕС дорогой газ из-за препятствий "Северному потоку — 2"
Зал судебных заседаний
Дело об отравлении таллием на предприятии в Таганроге направят в суд
Здание в Обнинске, в котором произошел хлопок. 19 мая 2020
Названа причина взрыва в центре радиологии в Обнинске
Взятка. Архивное фото.
В "Ростехе" заявили о попытке подкупа работников производящего ИВЛ завода
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на видеоконференции с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова
Лавров рассказал о поставке медоборудования из США
Владимир Жириновский
Жириновский поддержал идею расследования причин пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от мужа россиянке
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
Лента новостейМолния