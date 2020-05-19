В Крыму задержали украинца за кражу канализационных люков

Сотрудники ДПС Ялты ранним утром 17 мая остановили для проверки автомобиль "ЗАЗ". В ходе смотра в багажнике машины были обнаружены шесть крышек от люков, сообщили в ведомстве.
"За рулем транспортного средства находился 29-летний ранее не судимый гражданин соседнего государства. Мужчина, с его слов, приехал в город-курорт с целью трудоустройства и какое-то время проживал в арендованном им легковом автомобиле. Также в машине сидел приятель водителя - ранее судимый за совершение имущественных преступлений 31-летний житель одного из сел Джанкойского района", - сообщили в МВД.
Задержанные признались, что металлические крышки колодцев были похищены с территории Сквера Победы, с улиц Батурина и Красноармейской в Ялте для сдачи в пункт приема металлолома.