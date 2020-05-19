В Приморье приостановят пропуск грузовиков, чтобы разгрузить очередь

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Движение грузовиков к территории пунктов пропуска с КНР в Движение грузовиков к территории пунктов пропуска с КНР в Приморье приостановлено на 10 дней, чтобы разгрузить очередь из фур, скопившихся там из-за мер Китая против коронавируса, сообщает правительство региона.

Уссурийская таможня в апреле информировала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков, число выпущенных машин снизилось в четыре раза. Власти Приморья и дипломаты ведут переговоры с китайской стороной для решения проблемы.

За последнюю неделю сотни большегрузов скопились на российской стороне перед пунктом пропуска в Приморье, так как китайская сторона сократила количество фур, пересекающих границу через погранпереход "Пограничный"- Суйфэньхэ, с 30 до 10 единиц в сутки в каждую сторону. Водители 14 мая решили три дня не пересекать границу в знак протеста. Власти Приморья заявили, что китайская сторона сократила пропуск грузовиков на несколько дней из-за коронавируса у одного из российских водителей. В итоге диагноз не подтвердился. Власти проинформировали о соглашении с китайской стороной об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный", в понедельник фуры пошли в КНР, за сутки в Китай выехало 30 машин.

"С 20 мая 2020 года на 10 дней в Приморье приостанавливается движение грузового автотранспорта к территории пунктов пропуска для его дальнейшего движения в Китай. Такое решение принято на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом под председательством Губернатора Олега Кожемяко во вторник, 19 мая", - говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков , сейчас через провинцию Хэйлунцзян через пункт пропуска "Пограничный" вновь стал возможен проезд 30 грузовиков, два дня назад их было 10 в день.

"Из-за этого с российской стороны собралась большая очередь из машин – более 280. Мы понимаем, что с такой пропускной способностью эти грузовики смогут проехать на территорию Китая не раньше, чем через 10 дней. Чтобы не допускать осложнения санитарной обстановки перед пунктом пропуска, принято решение приостановить на этот период допуск к территории пунктов пропуска", – сказал Шестаков, чьи слова приводятся в сообщении.

В течение 10 дней до пунктов пропуска будут стоять посты ГИБДД, которые перенаправят водителей большегрузов на парковки или обратно. Шестаков попросил грузоперевозчиков воздержаться от выезда транспорта к пунктам пропуска.