Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-19T15:35
https://ria.ru/20200519/1571681113.html
Рябков рассказал, что нужно для противостояния санкциям США
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_39176e46157ea7ca25bbb4e7464cd86a.jpg
РИА Новости

Рябков рассказал, что нужно для противостояния санкциям США

15:35 19.05.2020
879
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Противостоять санкционному прессингу США нужно, в том числе, снижая зависимость от доллара, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ответом на это может быть дальнейшая консолидация в противостоянии подобному прессингу, освобождение от зависимости от доллара как универсального платежного средства, нахождение возможностей для ускоренного технологического развития вопреки тем препонам и препятствиям, которые выстраивают и будут выстраивать США и их ближайшие союзники", - сказал Рябков, отвечая на вопросы журналистов в онлайн-формате.
Участник акции с требованием отмены карантина в США на одной из улиц Олбани
Вчера, 08:39
В США иранскую компанию обвинили в нарушении санкций против Тегерана
4410003
Обсудить 2
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАВ мире
Рекомендуем
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Войска ПНС вошли в два города на западе Ливии
Строительство газопровода Северный поток-2
МИД ФРГ не получал предостережений от США из-за трубоукладчика из России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали заявления США о передислокации ядерного оружия
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен назвал причины отмены встречи конституционного комитета Сирии
СБ ООН
Россия в четверг проведет заседание СБ ООН о ситуации в Крыму
Сергей Рябков
Рябков не считает, что последствия коронавируса отрезвят "ястребов" США
Экс-президент Украины Петр Порошенко
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Сергей Рябков
Рябков: доступ к вакцине обеспечат, даже при противодействии США
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев пошутил про предложение не строить в России космические корабли
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Лавров провел телефонный разговор с Маасом
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков прокомментировал угрозы Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
Лавров прокомментировал план США по перемещению ядерного оружия в Польшу
Лунное затмение
Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Россия помогла британцу вернуться на родину из КНДР
постпред России при ООН Василий Небензя
Небензя оценил доклад экспертов ООН о "наемниках из России" в Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от мужа россиянке
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
Лента новостейМолния