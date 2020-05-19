Рябков рассказал, что нужно для противостояния санкциям США

"Ответом на это может быть дальнейшая консолидация в противостоянии подобному прессингу, освобождение от зависимости от доллара как универсального платежного средства, нахождение возможностей для ускоренного технологического развития вопреки тем препонам и препятствиям, которые выстраивают и будут выстраивать США и их ближайшие союзники", - сказал Рябков, отвечая на вопросы журналистов в онлайн-формате.