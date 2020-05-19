Киев и Тбилиси начали переговоры о возобновлении авиасообщения

КИЕВ, 19 мая – РИА Новости. Министр инфраструктуры Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и министр экономики и устойчивого развития Грузии Натела Турнава обсудили возобновлении регулярных пассажирских авиаперевозок между двумя странами, сообщила во вторник пресс-служба украинского ведомства.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что страна может возобновить авиасообщение со странами Европейского союза 15 июня при условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.

"Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел видеоразговор с министром экономики и устойчивого развития Грузии Нателой Турнаво. Стороны обсудили возобновление регулярного пассажирского авиасообщения между двумя странами, а также дальнейшее сотрудничество по другим направлениям в сфере инфраструктуры и транспорта", - говорится в сообщении на сайте министерства инфраструктуры Украины

Грузинский министр заявила о готовности своей страны открыть границы для регулярных международных рейсов уже с 1 июля. Криклий в свою очередь заверил, что Украина готова быстро и синхронно действовать, чтобы также открыть границы для пассажирского сообщения. Более того, украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.

С 11 мая власти ослабили ограничительные меры. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. В Киеве ослабления ограничительных мер начали действовать с 12 мая. При этом работа общественного транспорта ограничена, им могут пользоваться граждане по спецпропускам, в том числе медики и полицейские. Следующий этап ослабления карантина запланирован с 22 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.