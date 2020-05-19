У 805 работников "Полюса" в Красноярском крае подтвердили COVID-19

В "красной зоне". Госпиталь для больных коронавирусом в Центре Пирогова

В "красной зоне". Госпиталь для больных коронавирусом в Центре Пирогова

"По состоянию на 19 мая на Олимпиадинском ГОК АО "Полюс Красноярск" при лабораторном обследовании работников зарегистрировано 805 случаев заболевания COVID-19. 92,8% составляют бессимптомные формы, выявленные активно при лабораторном обследовании контактных лиц", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на вторник в крае зарегистрировано 1941 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19 на 44 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 69 случаев заболевания.