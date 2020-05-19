У 805 работников "Полюса" в Красноярском крае подтвердили COVID-19

КРАСНОЯРСК, 19 мая – РИА Новости. Коронавирус подтвержден у 805 работников "Полюс Красноярск" на Олимпиадинском ГОК в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального главка Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что COVID-19 подтвердился у 312 сотрудников компании "Полюс Красноярск" в Северо-Енисейском районе. Ранее генеральный директор ПАО "Полюс" Павел Грачев сообщил, что первичные тесты выявили 866 случаев заражения COVID-19 среди сотрудников "Полюс Красноярск". В район для борьбы с эпидемией переброшены военные. На Еруде, где живут вахтовики, развернут мобильный госпиталь. Угрозы остановки предприятия нет. По данным властей, на сегодняшний день на Еруде развернуто порядка 1,5 тысячи мест для возможной госпитализации.
"По состоянию на 19 мая на Олимпиадинском ГОК АО "Полюс Красноярск" при лабораторном обследовании работников зарегистрировано 805 случаев заболевания COVID-19. 92,8% составляют бессимптомные формы, выявленные активно при лабораторном обследовании контактных лиц", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на вторник в крае зарегистрировано 1941 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19 на 44 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 69 случаев заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.