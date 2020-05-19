Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T15:31
https://ria.ru/20200519/1571680712.html
Упрощен порядок расследования страховых выплат заболевшим COVID медикам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571656017_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5af2af03be2f4ea5a1bab75f77d7a51a.jpg
РИА Новости

Упрощен порядок расследования страховых выплат заболевшим COVID медикам

15:31 19.05.2020
171
© Илья ПиталевГоспиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
© Илья Питалев
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Порядок расследования страховых выплат медикам, у которых выявлен коронавирус, упрощен, 362 медика уже получили выплаты, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он отметил, что утверждено временное положение о расследовании страховых случаев причинения вреда здоровью медицинского работника в связи с инфицированием новой коронавирусной инфекцией.
"Сам порядок расследования максимально упрощен. На сегодняшний день единовременные страховые выплаты производятся дополнительно к страховым гарантиям, уже установленным законодательством об обязательном социальном страховании. Выплаты в связи с причинением вреда за эти дни уже осуществлены 326 медицинским работникам на общую сумму более 20 миллионов рублей", - сказал Мурашко на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаМихаил МурашкоОбщество
Рекомендуем
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
Выплаты медикам за апрель уже завершаются, заявил глава Минздрава
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Минтруд готов представить дополнительные меры поддержки занятости
Путин: В регионы поступило 50,1 млрд рублей – это практически все средства
Регионам выделили 50,1 миллиарда рублей на выплаты медикам, заявил Путин
Медицинский работник возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
Мурашко рассказал о произведенных выплатах медработникам
Владимир Жириновский
Жириновский поддержал идею расследования причин пандемии
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции
Путин рекомендовал яснее прописывать порядок выплат врачам
Путин раскритиковал правительство за ситуацию с выплатами медикам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал приоритетом достойное вознаграждение труда медиков
Сотрудник полиции совместно с сотрудниками Росгвардии проверяют документы у прохожих в Бирюлевском лесопарке Москвы
В Москве выявили 885 нарушений режима самоизоляции
Тестирование на наличие антител к COVID-19
У 805 работников "Полюса" в Красноярском крае подтвердили COVID-19
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Совфед обсудит президентские выплаты медработникам с Голиковой
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали заявления США о передислокации ядерного оружия
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Путин: свыше 11 млн заявлений подали на получение выплат на детей
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Путин 27 мая проведет совещание по рынку труда
Военный в защитной маске в Нью-Йорке
CNN сообщил о спорах между Белым домом и эпидемиологами по COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от мужа россиянке
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
Лента новостейМолния