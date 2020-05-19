Упрощен порядок расследования страховых выплат заболевшим COVID медикам

"Сам порядок расследования максимально упрощен. На сегодняшний день единовременные страховые выплаты производятся дополнительно к страховым гарантиям, уже установленным законодательством об обязательном социальном страховании. Выплаты в связи с причинением вреда за эти дни уже осуществлены 326 медицинским работникам на общую сумму более 20 миллионов рублей", - сказал Мурашко на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.