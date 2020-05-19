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2020-05-19T16:14
https://ria.ru/20200519/1571680648.html
В МИД прокомментировали заявления США о передислокации ядерного оружия
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РИА Новости

В МИД прокомментировали заявления США о передислокации ядерного оружия

15:30 19.05.2020 (обновлено: 16:14 19.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Заявления США о возможной передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского внешнеполитического ведомства.
"Надеемся, что в Вашингтоне и Варшаве осознают опасный характер подобных заявлений, которые обостряют и без того переживающие не самый лучший период отношения между Россией и НАТО, а также ставят под угрозу саму материальную основу европейской безопасности, уже ослабленную в результате односторонних шагов США, прежде всего, выхода из ДРСМД", - отметила Захарова, комментируя слова посла США в Польше Джорджетт Мосбахер, которая допустила в своем твиттер-аккаунте, что американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу.
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"Реальным вкладом в укрепление евробезопасности стало бы возвращение американских боеголовок на территорию США. Так давно поступила Россия, вернув все ядерное оружие на свою национальную территорию", - добавила представитель российского МИД.
Захарова добавила, что в своей публикации Мосбахер "говорит о возможности приближения ядерного оружия и сопутствующей инфраструктуры непосредственно к нашим рубежам". "А это уже нарушение одного из ключевых положений "Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора (НАТО)" от 27 мая 1997 года... Под этими гарантиями стоят подписи руководителей всех стран альянса без исключения", - отметила она.
Комментарий Мосбахер - реакция на статью посла США в Германии Ричарда Гренелла с рассуждениями о том, каким должен быть вклад Берлина в ядерную политику альянса. Захарова отметила, что статья посла США – иллюстрация состояния трансатлантической солидарности, когда главный партнер позволяет себе неприкрытое давление, а где-то даже и шантаж своих союзников.
"Все это – с целью обеспечить наращивание ими военных ассигнований и приобретение продукции американского ВПК, включая самолеты "двойного назначения". Но это дело самих союзников, как выстраивать отношения между собой", - сказала официальный представитель МИД РФ.
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Джорджетт Мосбахер (посол США в Польше)Мария ЗахароваВаршаваРоссияНАТОПольшаГерманияСШАВ мире
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