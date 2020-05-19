В МИД прокомментировали заявления США о передислокации ядерного оружия

"Реальным вкладом в укрепление евробезопасности стало бы возвращение американских боеголовок на территорию США. Так давно поступила Россия, вернув все ядерное оружие на свою национальную территорию", - добавила представитель российского МИД.

"Все это – с целью обеспечить наращивание ими военных ассигнований и приобретение продукции американского ВПК, включая самолеты "двойного назначения". Но это дело самих союзников, как выстраивать отношения между собой", - сказала официальный представитель МИД РФ.