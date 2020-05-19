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Минтруд готов представить дополнительные меры поддержки занятости
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РИА Новости

Минтруд готов представить дополнительные меры поддержки занятости

15:29 19.05.2020 (обновлено: 15:34 19.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
 Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Минтруд РФ подготовил и готов представить президенту дополнительные меры поддержки занятости, сообщил глава министерства Антон Котяков.
"(Минтруд) сформировал дополнительные меры поддержки занятости, которые мы готовы представить вам на ближайшем совещании по этой теме", - рассказал Котяков на совещании с президентом по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
Накануне министр анонсировал подготовку законодательных инициатив по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости, чтобы россияне могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход.
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РоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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