Минтруд готов представить дополнительные меры поддержки занятости

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Минтруд РФ подготовил и готов представить президенту дополнительные меры поддержки занятости, сообщил глава министерства Антон Котяков.
"(Минтруд) сформировал дополнительные меры поддержки занятости, которые мы готовы представить вам на ближайшем совещании по этой теме", - рассказал Котяков на совещании с президентом по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
Накануне министр анонсировал подготовку законодательных инициатив по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости, чтобы россияне могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход.