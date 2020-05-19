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РИА Наука
2020-05-19T15:41
https://ria.ru/20200519/1571680184.html
Медведев пошутил про предложение не строить в России космические корабли
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569333763_0:0:2818:1586_1036x0_80_0_0_ce7a4fa9383044624f7dbe925441cbff.jpg
РИА Новости

Медведев пошутил про предложение не строить в России космические корабли

15:41 19.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев в шутку посочувствовал главе Роскосмоса Дмитрии Рогозине в ответ на предложение не строить в РФ космические корабли.
Во время встречи с участниками кадрового конкурса ЕР "ПолитСтартап" один из выступающих отметил, что было бы полезнее, если бы в России создавались практичные цифровые решения, а не строились очередные космические корабли.
"Дмитрий Олегович Рогозин вздрогнул, наверное, сразу же", - пошутил Медведев, отметив, что космические корабли "тоже нужны".
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаДмитрий МедведевРоскосмосЕдиная РоссияДмитрий Рогозин
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