Медведев пошутил про предложение не строить в России космические корабли

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев в шутку посочувствовал главе Роскосмоса Дмитрии Рогозине в ответ на предложение не строить в РФ космические корабли.
Во время встречи с участниками кадрового конкурса ЕР "ПолитСтартап" один из выступающих отметил, что было бы полезнее, если бы в России создавались практичные цифровые решения, а не строились очередные космические корабли.
"Дмитрий Олегович Рогозин вздрогнул, наверное, сразу же", - пошутил Медведев, отметив, что космические корабли "тоже нужны".