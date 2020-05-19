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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T15:23
https://ria.ru/20200519/1571680034.html
СК проверит, почему врачи скорой в Тюменской области не получили выплаты
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1036x0_80_0_0_08e30c54321bf07ed7e26ccdf02a44de.jpg
РИА Новости

СК проверит, почему врачи скорой в Тюменской области не получили выплаты

15:23 19.05.2020
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Тюменские следователи начали проверку после того, как медики скорой помощи в Ялуторовске не получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом, сообщает региональное управление СК РФ.
Президент России Владимир Путин поручил губернаторам к 15 мая довести до медработников, борющихся с COVID-19, апрельские выплаты.
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"Следственными органами… организована доследственная проверка по факту неполучения сотрудниками скорой помощи Областной больницы №23 в городе Ялуторовске стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.
Ранее оперативный штаб региона сообщал, что все медработники, которые задействованы в оказании помощи пациентам с коронавирусом, получили положенные им выплаты, за апрель их получили 2 973 работника медицинских организаций, общие расходы составили 108,7 миллиона рублей.
По последним данным, в Тюменской области зарегистрированы 1227 случая заболевания коронавирусом. Общее число выздоровевших достигло 488, семь человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Следственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинЯлуторовскТюменская областьОбщество
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