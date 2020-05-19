СК проверит, почему врачи скорой в Тюменской области не получили выплаты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Тюменские следователи начали проверку после того, как медики скорой помощи в Ялуторовске не получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом, сообщает региональное управление СК РФ.
Президент России Владимир Путин поручил губернаторам к 15 мая довести до медработников, борющихся с COVID-19, апрельские выплаты.
"Следственными органами… организована доследственная проверка по факту неполучения сотрудниками скорой помощи Областной больницы №23 в городе Ялуторовске стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.
Ранее оперативный штаб региона сообщал, что все медработники, которые задействованы в оказании помощи пациентам с коронавирусом, получили положенные им выплаты, за апрель их получили 2 973 работника медицинских организаций, общие расходы составили 108,7 миллиона рублей.
По последним данным, в Тюменской области зарегистрированы 1227 случая заболевания коронавирусом. Общее число выздоровевших достигло 488, семь человек скончались.
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