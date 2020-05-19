СК проверит, почему врачи скорой в Тюменской области не получили выплаты

"Следственными органами… организована доследственная проверка по факту неполучения сотрудниками скорой помощи Областной больницы №23 в городе Ялуторовске стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.