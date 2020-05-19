Мурашко рассказал о произведенных выплатах медработникам

Медицинский работник возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава Минздрав РФ Глава Минздрав РФ Михаил Мурашко заявил, что выплаты получили уже 30243 врача и более 77 тысяч человек среднего медперсонала.

Он отметил, что на стимулирующие выплаты медработникам и водителям скорой помощи за особые условия правительство выделило 52 миллиарда рублей. Средства своевременно доведены до регионов, практически в полном объеме. Основанием для получения выплат является факт работы с больными с коронавирусом, а не количество отработанных с пациентами часов.

За апрель выплаты должны получить 125 тысяч медработников и 24 тысячи водителей скорой помощи.

"Президентские выплаты уже получили 30 тысяч 243 врача, работающих в стационарах и выездных бригадах скорой помощи, и 77 тысяч 631 сотрудник среднего медицинского звена", - сказал Мурашко на совещании у президента.

Также по его словам, выплату получили 17 тысяч 347 младших медработников, а также 21 тысяча 355 водителей автомобилей скорой помощи. Общая сумма выплат составила почти 9 миллиардов рублей.