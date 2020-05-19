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2020-05-19T15:22
https://ria.ru/20200519/1571679909.html
Мурашко рассказал о произведенных выплатах медработникам
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РИА Новости

Мурашко рассказал о произведенных выплатах медработникам

15:22 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
Медицинский работник возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава Минздрав РФ Михаил Мурашко заявил, что выплаты получили уже 30243 врача и более 77 тысяч человек среднего медперсонала.
Он отметил, что на стимулирующие выплаты медработникам и водителям скорой помощи за особые условия правительство выделило 52 миллиарда рублей. Средства своевременно доведены до регионов, практически в полном объеме. Основанием для получения выплат является факт работы с больными с коронавирусом, а не количество отработанных с пациентами часов.
За апрель выплаты должны получить 125 тысяч медработников и 24 тысячи водителей скорой помощи.
"Президентские выплаты уже получили 30 тысяч 243 врача, работающих в стационарах и выездных бригадах скорой помощи, и 77 тысяч 631 сотрудник среднего медицинского звена", - сказал Мурашко на совещании у президента.
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Также по его словам, выплату получили 17 тысяч 347 младших медработников, а также 21 тысяча 355 водителей автомобилей скорой помощи. Общая сумма выплат составила почти 9 миллиардов рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - Общество
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