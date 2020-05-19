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2020-05-19T15:37
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Путин 27 мая проведет совещание по рынку труда
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РИА Новости

Путин 27 мая проведет совещание по рынку труда

15:22 19.05.2020 (обновлено: 15:37 19.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что проведет 27 мая совещание по ситуации на рынке труда и поддержке занятости, попросил профильного министра к этому времени подготовиться.
Во вторник Путин провел совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы; кадры встречи, которая прошла в режиме видеоконференции, показали в эфире телеканала "Россия 24".
С докладом в рамках совещания выступил министр труда РФ Антон Котяков. Он заверил, что Минтруд постоянно анализирует ситуацию на рынке труда. По его словам, министерство уже сформировало предложения по дополнительным мерам поддержки занятости и готово представить их президенту на ближайшем совещании по этой теме.
"Что касается ситуации на рынке труда и о его поддержки: мы совещание, о котором вы упомянули, проведем 27 мая. Так что подготовьтесь, пожалуйста", - заявил в ответ Путин, обращаясь к министру.
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