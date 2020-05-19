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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T00:28
https://ria.ru/20200519/1571679714.html
Путин раскритиковал правительство за ситуацию с выплатами медикам
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РИА Новости

Путин раскритиковал правительство за ситуацию с выплатами медикам

15:35 19.05.2020 (обновлено: 00:28 20.05.2020)
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что проблемы с выплатами медикам за работу с коронавирусными больными возникли из-за неясных формулировок в документах правительства.
Так президент на совещании с губернаторами и руководителями ведомств отреагировал на заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, что было много вопросов к губернаторам и главврачам по этой теме.
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"Вы знаете, вопросы всегда есть, ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные, легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам тоже. <…> И не надо было бы поправлять тогда это постановление правительства. Так что хорошо, что сделали, но не нужно ни на кого ничего перекладывать".
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
Владимир Путин
Президент также отметил, что в регионы для допвыплат поступило более 50 миллиардов рублей, однако, по его данным, деньги получили далеко не все медики, борющиеся с инфекцией. Он указал, что должны сохраняться и региональные выплаты.
"Правда, за последние два-три дня, даже за вчерашний день ситуация менялась в нужном, правильном направлении", — добавил Путин.
Помимо этого, глава государства обратил внимание, что в ряде субъектов медикам перечислили не те суммы, о которых говорилось, и поручил правительству, Минздраву, Минтруду и регионам "обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат".
Путин призвал чиновников доводить до людей всю информацию и отметил, что чрезвычайно важно наладить обратную связь с медиками.
В свою очередь, Мурашко сообщил, что выплаты уже получили более 30 тысяч врачей и свыше 77 тысяч медработников среднего звена.
Участники совещания также обсудили другие меры поддержки граждан в условиях пандемии коронавируса. Так, президент отметил, что выплата в десять тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет коснется порядка 22 миллионов детей, а со взрослыми охватит более 50 миллионов россиян. На эти цели власти планируют выделить почти 200 миллиардов рублей.
Помимо этого, по словам Путина, "по объективным обстоятельствам" в этом году не удастся выполнить все поставленные цели в рамках нацпроектов. В связи с этим президент призвал грамотно распорядиться высвобождающимися ресурсами.

Стимулирующие выплаты медработникам

Путин 8 апреля поручил установить спецнадбавки медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. Так, для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей.
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Из бюджета на эти цели регионам выделили 41,8 миллиарда рублей и еще более десяти миллиардов — федеральным учреждениям.
На минувшей неделе президент обратил внимание, что деньги получили менее половины медработников, хотя средства в регионы поступили.
Также он призвал не "разводить бюрократическую канитель", не считать "какие-то часы", а выплачивать деньги за сам факт работы с коронавирусными больными.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоВладимир ПутинденьгиМедицинаОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Царя уже всерьез не воспринимают .
19 мая, 15:48
Алексей Николаевич
1211817532
Надо не критиковать а наказывать.А то все критикует.предлагает а толку ноль.
19 мая, 15:44
Bob Staffl
1171101111
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