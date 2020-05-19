Верхневолжье вновь завершило отопительный сезон без сбоев

ТВЕРЬ, 19 мая - РИА Новости. Второй осенне-зимний период в Второй осенне-зимний период в Тверской области проходит без существенных аварий на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сообщил губернатор области Игорь Руденя

"Ежегодно снижается количество технологических нарушений. Это результат последовательной работы по консолидации коммунальных активов, ежегодного увеличения объёма работ по модернизации и ремонту тепловых сетей и котельных", – сказал глава региона, выступая во вторник на заседании регионального правительства, которое было посвящено подведению итогов отопительного сезона в области.

Пресс-служба областного правительства отмечает, что завершение отопительного сезона в Тверской области проходило поэтапно с 6 мая по 12 мая. По сравнению с прошлым годом количество зафиксированных технологических нарушений на сетях снизилось на 3%. Начиная с осенне-зимнего периода 2017/2018 годов на 13,4% уменьшилось число обращений граждан по поводу предоставления жилищно-коммунальных услуг. В частности, на ненадлежащее качество ЖКУ в Государственную жилищную инспекцию региона поступило на 17,3% меньше обращений.

В период 2019-2020 годов в регионе были отремонтированы 115 котельных (в предыдущий сезон - 112 объектов), более 71 километра тепловых сетей – на 22, 3 километра больше, чем в предыдущий сезон, приведено в порядок свыше 37 километров сетей водоснабжения.

В 2019 году финансирование подготовки коммунальных систем к осенне-зимнему периоду из всех источников было увеличено более чем в полтора раза по сравнению с 2018 годом и составило более одного миллиарда рублей.

Губернатор определил ключевые задачи по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов. По его словам, готовность жилищного фонда, объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону необходимо обеспечить до 15 сентября.

Игорь Руденя отметил также, что при определении сроков проведения работ необходимо учесть перенос отключений горячего водоснабжения в муниципалитетах на более поздний период в связи с текущей эпидемиологической обстановкой.

Кроме того, все работы, связанные с земляными работами, необходимо завершить до проведения на соответствующих участках дорожного ремонта, благоустройства дворов и общественных пространств.