Под Мурманском построят дополнительный инфекционный госпиталь

МУРМАНСК, 19 мая – РИА Новости. Возведение дополнительного госпиталя на 700 коек началось в Кольском районе Возведение дополнительного госпиталя на 700 коек началось в Кольском районе Мурманской области вблизи очага возникновения коронавирусной инфекции на промлощадке в Белокаменке, его планируется построить до 30 мая, сообщили в оперштабе региона.

"В Кольском районе началось возведение резервного инфекционного госпиталя на 700 койко-мест. Он будет состоять из основного корпуса общей площадью порядка 9,5 тысячи квадратных метров, а также контрольно-пропускного пункта", - говорится в сообщении.

Территорию разделят на "чистую" и "грязную" зоны. Для безопасного перемещения будут созданы специальные пункты для дезинфекции одежды и переодевания медработников. В инфекционном госпитале предусмотрено создание стационара, блока интенсивной терапии на 50-70 мест и реанимационного отделения на 20-30 коек с возможностью постоянного пребывания медперсонала. Ожидается поставка 30 аппаратов ИВЛ и компьютерного томографа.

"Развёртывание дополнительных мощностей для оказания помощи больным с CoviD-19 — превентивная мера. Сейчас в регионе занято чуть больше половины коек, перепрофилированных под больных с коронавирусом", - пояснили в штабе.

"Президент России Владимир Путин поддержал наше предложение о возведении резервного инфекционного госпиталя с современным оборудованием. В случае распространения коронавирусной инфекции в нём будет оказываться вся необходимая медицинская помощь. На сегодняшний день ситуация с коронавирусом существенно улучшилась, дополнительных рисков мы не видим, но наша задача — действовать на опережение", — сказал губернатор Андрей Чибис , слова которого приводит оперштаб.

Строить госпиталь будет группа компаний "ПИК". Медицинский комплекс расположится недалеко от посёлка Мурмаши Кольского района и будет возведён в соответствии с санитарно-защитными зонами от жилой застройки.

"Работы по установке резервного инфекционного госпиталя должны завершиться не позднее 30 мая", - добавили в штабе.