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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T15:17
https://ria.ru/20200519/1571679558.html
Под Мурманском построят дополнительный инфекционный госпиталь
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571515577_0:178:3011:1872_1036x0_80_0_0_bd3bf85c23361aeb2e7fcbe1eae51858.jpg
РИА Новости

Под Мурманском построят дополнительный инфекционный госпиталь

15:17 19.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах
Медицинские работники в защитных костюмах
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах. Архивное фото
МУРМАНСК, 19 мая – РИА Новости. Возведение дополнительного госпиталя на 700 коек началось в Кольском районе Мурманской области вблизи очага возникновения коронавирусной инфекции на промлощадке в Белокаменке, его планируется построить до 30 мая, сообщили в оперштабе региона.
"В Кольском районе началось возведение резервного инфекционного госпиталя на 700 койко-мест. Он будет состоять из основного корпуса общей площадью порядка 9,5 тысячи квадратных метров, а также контрольно-пропускного пункта", - говорится в сообщении.
Территорию разделят на "чистую" и "грязную" зоны. Для безопасного перемещения будут созданы специальные пункты для дезинфекции одежды и переодевания медработников. В инфекционном госпитале предусмотрено создание стационара, блока интенсивной терапии на 50-70 мест и реанимационного отделения на 20-30 коек с возможностью постоянного пребывания медперсонала. Ожидается поставка 30 аппаратов ИВЛ и компьютерного томографа.
"Развёртывание дополнительных мощностей для оказания помощи больным с CoviD-19 — превентивная мера. Сейчас в регионе занято чуть больше половины коек, перепрофилированных под больных с коронавирусом", - пояснили в штабе.
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"Президент России Владимир Путин поддержал наше предложение о возведении резервного инфекционного госпиталя с современным оборудованием. В случае распространения коронавирусной инфекции в нём будет оказываться вся необходимая медицинская помощь. На сегодняшний день ситуация с коронавирусом существенно улучшилась, дополнительных рисков мы не видим, но наша задача — действовать на опережение", — сказал губернатор Андрей Чибис, слова которого приводит оперштаб.
Строить госпиталь будет группа компаний "ПИК". Медицинский комплекс расположится недалеко от посёлка Мурмаши Кольского района и будет возведён в соответствии с санитарно-защитными зонами от жилой застройки.
"Работы по установке резервного инфекционного госпиталя должны завершиться не позднее 30 мая", - добавили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ЧибисМурманская областьОбщество
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