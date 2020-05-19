Выплаты медикам за апрель уже завершаются, заявил глава Минздрава

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Выплаты за апрель медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом, уже завершаются, заявил министр здравоохранения Выплаты за апрель медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом, уже завершаются, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко

Он отметил, что в ряде регионов контроль за доведением средств производился Минздравом в "ручном режиме".

"На сегодняшни день выплаты медицинским работникам и водителям за апрель месяц завершаются. Для медицинских работников эти выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц", - заявил Мурашко на совещании президента РФ о реализации принятых мер социально-экономических отношений.

Мурашко также напомнил, что на сайте госуслуг создан раздел для врачей, желающих получить разъяснения по поводу начисления им выплат.