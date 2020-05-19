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2020-05-19T15:17
https://ria.ru/20200519/1571679523.html
Выплаты медикам за апрель уже завершаются, заявил глава Минздрава
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РИА Новости

Выплаты медикам за апрель уже завершаются, заявил глава Минздрава

15:17 19.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Выплаты за апрель медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом, уже завершаются, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Он отметил, что в ряде регионов контроль за доведением средств производился Минздравом в "ручном режиме".
"На сегодняшни день выплаты медицинским работникам и водителям за апрель месяц завершаются. Для медицинских работников эти выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц", - заявил Мурашко на совещании президента РФ о реализации принятых мер социально-экономических отношений.
Мурашко также напомнил, что на сайте госуслуг создан раздел для врачей, желающих получить разъяснения по поводу начисления им выплат.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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