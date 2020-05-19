Редакция стопкоронавирус.рф объяснила снятие опроса о возрасте 50 плюс

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Опрос о том, что такое возраст 50 плюс, был запланирован, чтобы показать, что и после этого возраста жизнь людей может быть полной и насыщенной, он был снят, так как читателям показались неудачными опции опроса, сообщила редакция сайта стопкоронавирус.рф.

Опрос про жизнь людей старше 50 лет был опубликован в понедельник в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф, но спустя некоторое время был снят.

В редакции отметили, что люди старшего возраста оказались под наибольшим давлением в период пандемии коронавируса, так как у них самый долгий период самоизоляции. Особенно тяжелым испытанием пандемия стала для работающих людей старше 50 лет, ведь оставаться востребованным в этом возрасте очень важно.

"Опрос о том, что такое возраст 50+, редакция запланировала, чтобы показать, что и после этой отметки жизнь может быть насыщенной, полной новых увлечений, интересов. Ведь люди в возрасте 50+ - это ресурсы общества, экономики, страны", - говорится в сообщении.

В редакции сайта также напомнили, что именно для этого и был запущен проект "Старшее поколение" в национальном проекте "Демография".

"Мы хотели сделать срез мнений. И, кстати, большинство ответов были со знаком плюс. Но мы слышим наших подписчиков, читателей, которым показалось, что часть из предложенных вариантов ответов были неудачными. Поэтому опрос и был снят", - добавляется в сообщении.