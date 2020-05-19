Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T15:24
https://ria.ru/20200519/1571679381.html
Редакция стопкоронавирус.рф объяснила снятие опроса о возрасте 50 плюс
https://cdn21.img.ria.ru/images/152492/00/1524920080_0:205:3941:2422_1036x0_80_0_0_04fc190c2405b1aa06ea60d5d9d356d2.jpg
РИА Новости

Редакция стопкоронавирус.рф объяснила снятие опроса о возрасте 50 плюс

15:20 19.05.2020 (обновлено: 15:24 19.05.2020)
2084
CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон
CC0 / Foundry /
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Опрос о том, что такое возраст 50 плюс, был запланирован, чтобы показать, что и после этого возраста жизнь людей может быть полной и насыщенной, он был снят, так как читателям показались неудачными опции опроса, сообщила редакция сайта стопкоронавирус.рф.
Опрос про жизнь людей старше 50 лет был опубликован в понедельник в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф, но спустя некоторое время был снят.
В редакции отметили, что люди старшего возраста оказались под наибольшим давлением в период пандемии коронавируса, так как у них самый долгий период самоизоляции. Особенно тяжелым испытанием пандемия стала для работающих людей старше 50 лет, ведь оставаться востребованным в этом возрасте очень важно.
"Опрос о том, что такое возраст 50+, редакция запланировала, чтобы показать, что и после этой отметки жизнь может быть насыщенной, полной новых увлечений, интересов. Ведь люди в возрасте 50+ - это ресурсы общества, экономики, страны", - говорится в сообщении.
Пожилые люди во время занятий в спортзале
29 февраля, 08:00Хорошие новости
Изобретатель-альтруист придумывает тренажеры для здоровой старости
В редакции сайта также напомнили, что именно для этого и был запущен проект "Старшее поколение" в национальном проекте "Демография".
"Мы хотели сделать срез мнений. И, кстати, большинство ответов были со знаком плюс. Но мы слышим наших подписчиков, читателей, которым показалось, что часть из предложенных вариантов ответов были неудачными. Поэтому опрос и был снят", - добавляется в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Регионы России. Республика Коми
19 апреля, 20:04
В России за год выросло число долгожителей
500118
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЗдоровьеОбщество
Рекомендуем
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Собянин назвал число сдавших тесты на антитела к коронавирусу в Москве
Медсестра в прививочном кабинете
Россияне поддерживают всеобщую вакцинацию от коронавируса, показал опрос
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Мясников назвал препараты, которыми опасно снимать боль
Путин рекомендовал яснее прописывать порядок выплат врачам
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
Всемирная ассамблея здравоохранения потребовала расследовать действия ВОЗ
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске во время посещения павильона №75 на ВДНХ
Москве предстоит долго жить в ограничениях из-за COVID-19, заявил Собянин
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Автомобили Toyota Camry
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
Евгений Комаровский
Комаровский рассказал, от чего зависит тяжесть COVID-19
Врачи в больнице, где проходят лечение больные с COVID-19
В РАН усомнились в снижении распространения коронавируса в России
Военный в защитной маске в Нью-Йорке
CNN сообщил о спорах между Белым домом и эпидемиологами по COVID-19
Президент США Дональд Трамп
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
Стоп-кадр видео с участием Дмитрия Красилова и Полины Гагариной
Полина Гагарина перетанцевала Пухляша из клипа Little big
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
Лента новостейМолния