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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T16:51
https://ria.ru/20200519/1571679334.html
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
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РИА Новости

Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам

15:15 19.05.2020 (обновлено: 16:51 19.05.2020)
153911
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Медики, борющиеся с коронавирусом, сразу бы получили президентские доплаты, если бы правительство ясно и прозрачно прописало в постановлении принципы и способы их доведения, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник проводит по видеосвязи совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, докладывая Путину о ходе выплат медикам, рассказал, что у ведомства было много вопросов к главам регионов и главным врачам лечебных заведений.
Президент РФ Владимир Путин
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"Вы знаете, вопросы всегда есть, ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные, легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам тоже", - ответил ему Путин.
"И не надо было бы поправлять тогда это постановление правительства. Так что хорошо, что сделали, но не нужно ни на кого ничего перекладывать", - добавил президент.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Он что теперь вместо Задорного(мир его праху) народ смешить начал?
19 мая, 16:53
vvaas04
37500014
В новом правительстве не перевелись саботажники, враги народа. Эту фразу про фактически отработанное время надо же было ПРИДУМАТЬ, ее же не скопипастили. Без оргвыводов дело не пойдет.
19 мая, 17:12
Von Stirliz
3310103
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