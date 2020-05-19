В ОАЭ число заразившихся коронавирусом превысило 25 тысяч

Ранее в ОАЭ был отменен запрет на выход из домов, начал ходить общественный транспорт после проведения его дезинфекции. Также власти ОАЭ разрешили имеющим резидентскую визу иностранцам, у которых остались родственники в ОАЭ, вернуться в страну с 1 июня.