Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T15:13
https://ria.ru/20200519/1571679148.html
В ОАЭ число заразившихся коронавирусом превысило 25 тысяч
https://cdn25.img.ria.ru/images/129503/01/1295030118_0:28:1024:604_1036x0_80_0_0_14b120629571639b297395cd13b5ab3b.jpg
РИА Новости

В ОАЭ число заразившихся коронавирусом превысило 25 тысяч

15:13 19.05.2020
224
© Flickr / 5DIIМашина скорой помощи в ОАЭ
Машина скорой помощи в ОАЭ
© Flickr / 5DII
Машина скорой помощи в ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в ОАЭ превысило 25 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства, за последние сутки выявлено 873 новых зараженных, общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 25 063, выздоровел 10 791 человек, скончались 227.
Ранее в ОАЭ был отменен запрет на выход из домов, начал ходить общественный транспорт после проведения его дезинфекции. Также власти ОАЭ разрешили имеющим резидентскую визу иностранцам, у которых остались родственники в ОАЭ, вернуться в страну с 1 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
120000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗОАЭВ мире
Рекомендуем
Собаки
Новый мэр Сухума запретил отстрел безнадзорных животных
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
Выплаты медикам за апрель уже завершаются, заявил глава Минздрава
Сергей Рябков
Рябков не считает, что последствия коронавируса отрезвят "ястребов" США
Школьницы во время последнего звонка в Грозном
В Чечне отменили последний звонок и выпускные вечера из-за COVID-19
Медицинские работники в защитных костюмах
Под Мурманском построят дополнительный инфекционный госпиталь
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса превысило 35 тысяч
Автомобиль Следственного комитета России
СК проверит, почему врачи скорой в Тюменской области не получили выплаты
Экскаватор на полигоне твердых бытовых отходов
На Камчатке оценили ситуацию с дефицитом мощностей на мусорных полигонах
Тест на коронавирус
В Афганистане выявили 581 новый случай заражения коронавирусом за сутки
Очередь из сотрудников школ, желающих пройти тест на COVID-19 в Марселе, Франция
Число заболевших COVID-19 во Франции превысило 143 тысячи
Участники акции протеста в Мадриде с требованием отставки правительства Испании и скорейшего снятия карантина
Число жертв коронавируса в Испании за сутки составило 83 человека
Стамбул
В Турции продлили запрет на въезд и выезд из 15 провинций
Врачи в больнице, где проходят лечение больные с COVID-19
В РАН усомнились в снижении распространения коронавируса в России
Сотрудник проводит дезинфекцию перед статуей короля Рамзеса II в Большом египетском музее, открытие которого было отложено из-за коронавируса
Нарушителям масочного режима в Египте грозит штраф до 255 долларов
Карлов мост на реке Влатава в Праге
В Чехии число новых случаев COVID-19 за сутки резко возросло
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
Лента новостейМолния