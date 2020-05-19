В ОАЭ число заразившихся коронавирусом превысило 25 тысяч

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в ОАЭ превысило 25 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства, за последние сутки выявлено 873 новых зараженных, общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 25 063, выздоровел 10 791 человек, скончались 227.
Ранее в ОАЭ был отменен запрет на выход из домов, начал ходить общественный транспорт после проведения его дезинфекции. Также власти ОАЭ разрешили имеющим резидентскую визу иностранцам, у которых остались родственники в ОАЭ, вернуться в страну с 1 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.