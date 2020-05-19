Суд в Пензе отложил дело о массовых беспорядках в Чемодановке

САРАТОВ, 19 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенский областной суд во вторник на время режима повышенной готовности в регионе из-за угрозы распространения коронавируса отложил до 3 июня рассмотрение уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка, в результате которой погиб человек, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталья Яшина.
Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня прошлого года, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт. По данным СК, в результате массовых беспорядков с насилием и погромами в селе пострадал 21 местный житель, из них один 34-летний мужчина впоследствии скончался в больнице. Также были повреждены несколько автомобилей. Суд арестовал всех 28 участников конфликта, все они - из цыганской общины села. По данным СК, никто из фигурантов вину не признал.
"Заседание отложено до 3 июня в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой", - сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что гособвинитель ходатайствовал о приостановлении процесса на время режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Пензенской области, который истекает 31 мая, но суд решил заседание отложить.
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По ее словам, выездное заседание проходило в здании УМВД по Пензенской области, чтобы вместить всех участников процесса. "В связи с ситуацией, связанной с коронавирусом, и ограничительными мерами в зал разрешили пустить только участников процесса, а их было только около 100. Остальным доступ был ограничен", - добавила Яшина.
По данным облсуда, Олег Юрченко обвиняется по статье УК РФ "Организация массовых беспорядков", а остальные 27 фигурантов - по статье "Участие в массовых беспорядках", в их числе Николаю Юрченко вменяется также статья "Убийство", а Павлу Яненко - "Покушение на убийство". Подсудимым грозит до 15 лет лишения свободы.
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