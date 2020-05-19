Суд в Пензе отложил дело о массовых беспорядках в Чемодановке

По ее словам, выездное заседание проходило в здании УМВД по Пензенской области, чтобы вместить всех участников процесса. "В связи с ситуацией, связанной с коронавирусом, и ограничительными мерами в зал разрешили пустить только участников процесса, а их было только около 100. Остальным доступ был ограничен", - добавила Яшина.