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2020-05-19T15:27
https://ria.ru/20200519/1571679006.html
Мишустин рассказал о работе над планом по восстановлению экономики
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РИА Новости

Мишустин рассказал о работе над планом по восстановлению экономики

15:10 19.05.2020 (обновлено: 15:27 19.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Правительство и Центральный банк в ближайшее время завершат работу над общенациональным планом действий, призванным нормализовать деловую жизнь и восстановить занятость в стране, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Во вторник президент РФ Владимир Путин провёл совещание о реализации принятых ранее мер поддержки экономики и социальной сферы. Кадры встречи, которая прошла в режиме видеоконференции, показали в эфире телеканала "Россия 24".
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"К 1 июня вы поручили представить общенациональный план действий, который направлен на нормализацию деловой жизни в стране, восстановление занятости, доходов людей, осуществление долгосрочных структурных изменений в экономике. Правительство активно ведет эту работу совместно с главой Центрального банка Эльвирой Сахипзадовной Набиуллиной", - сообщил Мишустин в ходе встречи.
Он отметил, что в минувшую пятницу состоялось подробное совещание, в ходе которого были рассмотрены ключевые положения этого плана, также обсуждались новые возможности отраслевой поддержки бизнеса.
"Работу над этими поручениями, в том числе над нормативными актами, необходимыми для реализации предложенного вами нового пакета мер по поддержке людей и экономики, а также национальным планом завершим в ближайшее время и будем готовы вам доложить его в подробностях", - сказал премьер, обращаясь к главе государства.
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