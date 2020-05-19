Путин: свыше 11 млн заявлений подали на получение выплат на детей

"11 мая было принято решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, то есть 15 включительно. Эта мера оказалась крайне востребованной, и по состоянию на 18 мая, от родителей через портал "Госуслуги" поступило заявлений на выдачу единовременной выплаты на 11, по-моему даже больше, почти на 12 миллионов детей", - сказал президент.