Путин: свыше 11 млн заявлений подали на получение выплат на детей

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. По данным на 18 мая, подано свыше 11 миллионов заявлений на получение выплат в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
"11 мая было принято решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, то есть 15 включительно. Эта мера оказалась крайне востребованной, и по состоянию на 18 мая, от родителей через портал "Госуслуги" поступило заявлений на выдачу единовременной выплаты на 11, по-моему даже больше, почти на 12 миллионов детей", - сказал президент.
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