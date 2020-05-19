Мишустин назвал приоритетом достойное вознаграждение труда медиков

"Лично увидел, как они (медики - ред.) работают, какая нагрузка сейчас на них легла. Этот нелегкий и опасный труд, конечно, должен вознаграждаться по достоинству, в том числе материально... И выполнение обязательств перед медицинскими работниками - это наш абсолютный приоритет", - рассказал Мишустин на совещании с президентом по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.