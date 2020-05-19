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2020-05-19T15:22
https://ria.ru/20200519/1571678907.html
Мишустин назвал приоритетом достойное вознаграждение труда медиков
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РИА Новости

Мишустин назвал приоритетом достойное вознаграждение труда медиков

15:09 19.05.2020 (обновлено: 15:22 19.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Нелегкий труд медиков должен вознаграждаться по достоинству, это абсолютный приоритет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Лично увидел, как они (медики - ред.) работают, какая нагрузка сейчас на них легла. Этот нелегкий и опасный труд, конечно, должен вознаграждаться по достоинству, в том числе материально... И выполнение обязательств перед медицинскими работниками - это наш абсолютный приоритет", - рассказал Мишустин на совещании с президентом по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
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