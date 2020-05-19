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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T15:07
https://ria.ru/20200519/1571678773.html
Путин оценил работу по дистанционному заказу лекарств
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571668277_0:134:3165:1914_1036x0_80_0_0_7c0657efebb56cab8f9fe830b89708c1.jpg
РИА Новости

Путин оценил работу по дистанционному заказу лекарств

15:07 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседани ВЕЭС в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседани ВЕЭС в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что работа по дистанционному заказу лекарств идёт не так быстро, как хотелось бы.
"Чувствительный важный вопрос для людей особенно пожилого возраста - дистанционный заказ лекарств, которые отпускаются без рецепта. Соответствующий указ мною подписан ещё 17 марта. Но мне кажется, все идёт не так быстро, как бы хотелось. Прошу сегодня отдельно остановиться на этом вопросе и отдельно доложить, когда у наших граждан появится наконец возможность заказывать лекарства дистанционно, когда вопрос будет доведён до логического разрешения, выпущена вся необходимая нормативная база", - сказал Путин на совещании о реализации принятых мер социально-экономических отношений.
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