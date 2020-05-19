Путин оценил работу по дистанционному заказу лекарств

"Чувствительный важный вопрос для людей особенно пожилого возраста - дистанционный заказ лекарств, которые отпускаются без рецепта. Соответствующий указ мною подписан ещё 17 марта. Но мне кажется, все идёт не так быстро, как бы хотелось. Прошу сегодня отдельно остановиться на этом вопросе и отдельно доложить, когда у наших граждан появится наконец возможность заказывать лекарства дистанционно, когда вопрос будет доведён до логического разрешения, выпущена вся необходимая нормативная база", - сказал Путин на совещании о реализации принятых мер социально-экономических отношений.