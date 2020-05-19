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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T15:50
https://ria.ru/20200519/1571678670.html
Комаровский рассказал, от чего зависит тяжесть COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569596110_0:40:1197:713_1036x0_80_0_0_f4a5a6b5c188e0224c8e1254347f4fb8.jpg
РИА Новости

Комаровский рассказал, от чего зависит тяжесть COVID-19

15:06 19.05.2020 (обновлено: 15:50 19.05.2020)
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© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
© Sputnik / Batyrshin Timur
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, от чего зависит тяжесть протекания коронавирусной инфекции.
Медик опроверг предположение одного из подписчиков, что человек переносит заболевание легче, если заразился от носителя со слабой симптоматикой.
"Тяжесть заболевания определяется вашим состоянием здоровья, условиями, в которых вы находитесь, и концентрацией вируса, попадающего в дыхательные пути", — отметил Комаровский на своем YouTube-канале.
Он подчеркнул, что нередко встречаются случаи, когда в семье один человек болеет без симптомов, а другой умирает.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более 4,6 миллиона инфицированных, 312 тысяч из них умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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