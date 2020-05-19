В России выделят 197,2 миллиарда рублей семьям с детьми от трех до 16 лет

"Еще одна значимая тема, 11 мая было принято решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, то есть 15 включительно… объем дополнительных бюджетных средств на эти цели очень солидный. Даже в непростых сегодняшних условиях мы изыскали возможность выделить 197,2 миллиарда рублей", - сказал Путин в ходе совещания о реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.