В России выделят 197,2 миллиарда рублей семьям с детьми от трех до 16 лет

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Власти планируют выделить 197,2 миллиарда рублей на выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми от трех до 16 лет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Еще одна значимая тема, 11 мая было принято решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, то есть 15 включительно… объем дополнительных бюджетных средств на эти цели очень солидный. Даже в непростых сегодняшних условиях мы изыскали возможность выделить 197,2 миллиарда рублей", - сказал Путин в ходе совещания о реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
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