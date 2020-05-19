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2020-05-19T15:13
https://ria.ru/20200519/1571678579.html
В России выделят 197,2 миллиарда рублей семьям с детьми от трех до 16 лет
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РИА Новости

В России выделят 197,2 миллиарда рублей семьям с детьми от трех до 16 лет

15:13 19.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГорожане у Вечного огня в Парке Победы в Казани
Горожане у Вечного огня в Парке Победы в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Власти планируют выделить 197,2 миллиарда рублей на выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми от трех до 16 лет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Еще одна значимая тема, 11 мая было принято решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, то есть 15 включительно… объем дополнительных бюджетных средств на эти цели очень солидный. Даже в непростых сегодняшних условиях мы изыскали возможность выделить 197,2 миллиарда рублей", - сказал Путин в ходе совещания о реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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