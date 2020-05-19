Мишустин держит на особом контроле вопрос выплат медикам

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Правительство РФ держит на особом контроле вопрос выплат медикам, борющимся с коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Вопрос осуществления выплат медицинским работникам держим на постоянном контроле. О том, как доведены средства до регионов и конкретных медицинских организаций, расскажет глава Федерального Казначейства Роман Евгеньевич Артюхин", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина о реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.