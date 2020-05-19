Путин рассказал, что Мишустин активно работал во время болезни

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что премьер-министр Михаил Мишустин может в полном объеме приступить к работе, хотя активно работал, и когда болел.
"Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы наконец избавились от этого вируса. Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные, так что вы можете в полном объеме приступить к работе. Хотя вы и работали, несмотря на эту болезнь, работали практически в полном объеме и до этого", - сказал Путин.
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