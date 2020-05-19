Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T15:19
https://ria.ru/20200519/1571678373.html
Путин рассказал, что Мишустин активно работал во время болезни
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706225_0:177:2844:1777_1036x0_80_0_0_42b6737a5fde43e4394769da58bc03ee.jpg
РИА Новости

Путин рассказал, что Мишустин активно работал во время болезни

15:02 19.05.2020 (обновлено: 15:19 19.05.2020)
486
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что премьер-министр Михаил Мишустин может в полном объеме приступить к работе, хотя активно работал, и когда болел.
"Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы наконец избавились от этого вируса. Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные, так что вы можете в полном объеме приступить к работе. Хотя вы и работали, несмотря на эту болезнь, работали практически в полном объеме и до этого", - сказал Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
8500110
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Путин рекомендовал яснее прописывать порядок выплат врачам
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Президент США Дональд Трамп
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Путин рекомендовал яснее прописывать порядок выплат врачам
Путин раскритиковал правительство за ситуацию с выплатами медикам
Медик у машины скорой помощи
Пермский главврач извинился за "кривляние" при беседе с подчиненными
РИА.Lab. Платформа иммерсивной журналистики
Пленарное заседание Госдумы РФ
Сенатор прокомментировал предложение Жириновского ликвидировать Совфед
Медсестра в прививочном кабинете
В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Полевой мобильный госпиталь в Красноярском крае, установленный военнослужащими Центрального военного округа. Скриншот видео
В Красноярском крае развернули мобильный госпиталь на сто коек
Медицинская сестра делает укол ребенку в детской поликлинике
Прививка БЦЖ не защищает от коронавируса, считают ученые
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев
Медведев назвал службу занятости в России "слабой стороной"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка
Съезд партии Единая Россия
Медведев анонсировал изменения в идеологии "Единой России"
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
Лента новостейМолния