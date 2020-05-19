Путин поздравил Мишустина с выздоровлением

"Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы наконец избавились от этого вируса. Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные, так что вы можете в полном объеме приступить к работе. Хотя вы и работали, несмотря на эту болезнь, работали практически в полном объеме и до этого", - сказал Путин на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы, обращаясь к премьер-министру.