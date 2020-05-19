Путин поздравил Мишустина с выздоровлением

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Михаила Мишустина с тем, что тот избавился от коронавируса и может в полном объеме приступить к работе.
"Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы наконец избавились от этого вируса. Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные, так что вы можете в полном объеме приступить к работе. Хотя вы и работали, несмотря на эту болезнь, работали практически в полном объеме и до этого", - сказал Путин на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы, обращаясь к премьер-министру.
"Тем не менее, это тоже событие, и я поздравляю, что вы эту заразу побороли", - добавил Путин.
Премьер-министр в свою очередь поблагодарил президента за поддержку и добрые слова.
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