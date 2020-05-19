Отделение мурманского перинатального центра закрыли на карантин

Медицинский работник в больнице № 15 им. Филатова

МУРМАНСК, 19 мая – РИА Новости. Акушерское отделение мурманского перинатального центра закрыто на 2-недельный карантин из-за того, что два работника центра являются бессимптомными носителями коронавирусной инфекции, сообщил оперштаб региона.

"У двух медицинских работников перинатального центра выявлено бессимптомное носительство коронавирусной инфекции. Акушерское отделение закрыто на 14-дневный карантин, проводится обследование пациентов", - отметили в штабе.

Сообщается, что в настоящее время прием и выписка пациентов всех отделений перинатального центра приостановлена до 1 июня. Решается вопрос об изменении маршрутизации вновь поступающих пациенток.