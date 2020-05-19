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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T14:59
https://ria.ru/20200519/1571678206.html
Отделение мурманского перинатального центра закрыли на карантин
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569652589_286:539:2969:2048_1036x0_80_0_0_b09a9a603ffd73d54ff544356364c481.jpg
РИА Новости

Отделение мурманского перинатального центра закрыли на карантин

14:59 19.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице № 15 им. Филатова
Медицинский работник в больнице № 15 им. Филатова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МУРМАНСК, 19 мая – РИА Новости. Акушерское отделение мурманского перинатального центра закрыто на 2-недельный карантин из-за того, что два работника центра являются бессимптомными носителями коронавирусной инфекции, сообщил оперштаб региона.
"У двух медицинских работников перинатального центра выявлено бессимптомное носительство коронавирусной инфекции. Акушерское отделение закрыто на 14-дневный карантин, проводится обследование пациентов", - отметили в штабе.
Сообщается, что в настоящее время прием и выписка пациентов всех отделений перинатального центра приостановлена до 1 июня. Решается вопрос об изменении маршрутизации вновь поступающих пациенток.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мурманск
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