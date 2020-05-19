Глава МИД Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в ходе разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым от имени правительства страны выразил признательность России за оказанную помощь в борьбе с распространением коронавируса на Апеннинах, сообщили в МИД РФ.
Телефонный разговор Лаврова с Ди Майо состоялся 19 мая.
"Главы внешнеполитических ведомств отметили эффективную координацию работы по линии министерств и ведомств двух стран в противодействии пандемии коронавируса. Ди Майо от имени правительства Италии выразил признательность Российской Федерации за оказанную помощь в борьбе с распространением данной инфекции на Апеннинах. Была подчеркнута важность объединения усилий стран и международных организаций при координирующей роли ООН по преодолению последствий кризиса, в том числе в сфере экономики", - говорится в сообщении министерства.
При обсуждении двусторонней повестки дня министры высказались за возобновление полноформатного российско-итальянского сотрудничества по мере нормализации эпидемиологической обстановки, сообщили в ведомстве.
Также в ходе разговора состоялся обстоятельный обмен мнениями по международной проблематике, особое внимание было уделено ливийскому урегулированию, добавили в МИД РФ.
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