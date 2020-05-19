Глава МИД Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

При обсуждении двусторонней повестки дня министры высказались за возобновление полноформатного российско-итальянского сотрудничества по мере нормализации эпидемиологической обстановки, сообщили в ведомстве.

Также в ходе разговора состоялся обстоятельный обмен мнениями по международной проблематике, особое внимание было уделено ливийскому урегулированию, добавили в МИД РФ.