Путин поручил обеспечить мониторинг выплат медикам

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Правительство, Минздрав, Минтруд и власти регионов должны обеспечить мониторинг выплат медработникам, борющимся с Правительство, Минздрав, Минтруд и власти регионов должны обеспечить мониторинг выплат медработникам, борющимся с коронавирусом , и отладить обратную связь по этому вопросу, заявил президент России Владимир Путин

Во вторник он провёл совещание по реализации принятых мер социально-экономических отношений. Кадры встречи, которая прошла в режиме видеоконференции, показали в эфире телеканала "Россия 24".

"Поручаю также правительству, Минздраву, Минтруду, субъектам Федерации обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат. Подчеркну, абсолютно всё должно быть прозрачно и понятно - кому, за что идут деньги", - заявил Путин, говоря о положенных медикам доплатах.

Он отметил, что вся информация о регулирующих эти вопросы актах должна быть доведена до людей и разъяснена в деталях. Президент особо подчеркнул, что должна быть отлажена обратная связь с медиками.

"Чрезвычайно важная вещь, хочу на это особо обратить внимание", - добавил Путин.