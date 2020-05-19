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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T15:08
https://ria.ru/20200519/1571678029.html
Путин поручил обеспечить мониторинг выплат медикам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571282373_0:0:2894:1628_1036x0_80_0_0_99cb2b2294a3bacf9c625a85608df68b.jpg
РИА Новости

Путин поручил обеспечить мониторинг выплат медикам

14:57 19.05.2020 (обновлено: 15:08 19.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Правительство, Минздрав, Минтруд и власти регионов должны обеспечить мониторинг выплат медработникам, борющимся с коронавирусом, и отладить обратную связь по этому вопросу, заявил президент России Владимир Путин.
Во вторник он провёл совещание по реализации принятых мер социально-экономических отношений. Кадры встречи, которая прошла в режиме видеоконференции, показали в эфире телеканала "Россия 24".
"Поручаю также правительству, Минздраву, Минтруду, субъектам Федерации обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат. Подчеркну, абсолютно всё должно быть прозрачно и понятно - кому, за что идут деньги", - заявил Путин, говоря о положенных медикам доплатах.
Он отметил, что вся информация о регулирующих эти вопросы актах должна быть доведена до людей и разъяснена в деталях. Президент особо подчеркнул, что должна быть отлажена обратная связь с медиками.
"Чрезвычайно важная вещь, хочу на это особо обратить внимание", - добавил Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинОбщество
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