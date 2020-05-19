Путин заявил что участвующие в борьбе с COVID-19 должны получить выплаты

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Все, кто с самого начала участвовал в борьбе с коронавирусом и пострадал, должен получить страховые выплаты, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все, кто с самого начала участвовал в борьбе с эпидемией и пострадал при исполнении профессионального долга, должны получить единовременные страховые выплаты", - сказал он на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
Он напомнил, что 6 мая подписал указ о введении обязательного государственного страхования жизни и здоровья медработников.
"Он действует задним числом, как мы договорились", - добавил Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.