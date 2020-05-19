Путин призвал наладить обратную связь с медиками

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Владимир Путин призвал правительство, Минздрав, Минтруд и власти регионов наладить обратную связь с медицинскими работниками по вопросу выплат.
Во вторник он провёл совещание по реализации принятых мер социально-экономических отношений. Кадры встречи, которая прошла в режиме видеоконференции, показали в эфире телеканала "Россия 24".
"Чрезвычайно важная вещь, хочу на это особо обратить внимание", - добавил Путин.
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