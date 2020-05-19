Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T15:59
https://ria.ru/20200519/1571677782.html
Регионам выделили 50,1 миллиарда рублей на выплаты медикам, заявил Путин
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571682022_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_f1256697d36a15d82b1fadf61813cf89.jpg
РИА Новости

Регионам выделили 50,1 миллиарда рублей на выплаты медикам, заявил Путин

14:53 19.05.2020 (обновлено: 15:59 19.05.2020)
504
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что регионам на сегодняшний день уже поступило 50,1 миллиарда рублей на необходимые выплаты медицинским работникам.
"Из федерального бюджета регионам было перечислено еще 41,8 миллиарда рублей. Из общей суммы, направленной на все указанные выплаты и доплаты, а это 52 миллиарда рублей в целом, в субъекты федерации уже поступило 50,1 миллиарда рублей. То есть это практически все средства", - заявил Путин на совещании по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
501021
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Деньги получили далеко не все медики, – Путин раскритиковал правительство
Путин заявил, что не все медики получили выплаты за борьбу с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Путин поручил оценить, как действуют органы власти в период пандемии
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил что участвующие в борьбе с COVID-19 должны получить выплаты
Президент РФ Владимир Путин
Путин: выплаты в десять тысяч рублей затронут 22 миллиона детей
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил обеспечить мониторинг выплат медикам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путина по борьбе с распространением коронавируса
Мишустин держит на особом контроле вопрос выплат медикам
Президент РФ Владимир Путин
Путин ждет подробного доклада о ситуации в экономике
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Путин: свыше 11 млн заявлений подали на получение выплат на детей
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседани ВЕЭС в режиме видеоконференции
Путин оценил работу по дистанционному заказу лекарств
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал наладить обратную связь с медиками
Горожане у Вечного огня в Парке Победы в Казани
В России выделят 197,2 миллиарда рублей семьям с детьми от трех до 16 лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал приоритетом достойное вознаграждение труда медиков
Президент РФ Владимир Путин
Не все нацпроекты получится реализовать в этом году, заявил Путин
Путин рекомендовал яснее прописывать порядок выплат врачам
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Путин рекомендовал яснее прописывать порядок выплат врачам
Путин раскритиковал правительство за ситуацию с выплатами медикам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
Лента новостейМолния