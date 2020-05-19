Регионам выделили 50,1 миллиарда рублей на выплаты медикам, заявил Путин

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что регионам на сегодняшний день уже поступило 50,1 миллиарда рублей на необходимые выплаты медицинским работникам.
"Из федерального бюджета регионам было перечислено еще 41,8 миллиарда рублей. Из общей суммы, направленной на все указанные выплаты и доплаты, а это 52 миллиарда рублей в целом, в субъекты федерации уже поступило 50,1 миллиарда рублей. То есть это практически все средства", - заявил Путин на совещании по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
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