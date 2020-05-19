Регионам выделили 50,1 миллиарда рублей на выплаты медикам, заявил Путин

"Из федерального бюджета регионам было перечислено еще 41,8 миллиарда рублей. Из общей суммы, направленной на все указанные выплаты и доплаты, а это 52 миллиарда рублей в целом, в субъекты федерации уже поступило 50,1 миллиарда рублей. То есть это практически все средства", - заявил Путин на совещании по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.