В Ростовской области рассказали о состоянии новорожденных с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости. Коронавирус, выявленный у 13 новорожденных в Коронавирус, выявленный у 13 новорожденных в Ростовской области , протекает в легкой и средней форме, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Татьяна Быковская

По ее информации, за весь период эпидемии коронавирус был выявлен у 24 беременных, половина из которых уже выздоровели.

"У нас 13 родившихся детей от 11 беременных (две двойни). У всех легкое или среднее течение заболевания", - сказала Быковская.

Всего коронавирус был выявлен у 262 детей в Ростовской области, из них 97 уже выздоровели, двое на сегодняшний день находятся в стационаре. Пневмония на фоне коронавируса была выявлена только у одного ребенка, он уже находится дома.

По информации областного Роспотребнадзора на 19 мая, в регионе 2645 случаев заболевания коронавирусом, из них 131 за минувшие сутки. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,28. За весь период выздоровели 874 человека, умер 31.