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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T14:53
https://ria.ru/20200519/1571677742.html
В Ростовской области рассказали о состоянии новорожденных с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451175_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_83b4520016fc633fb2a68a740237dcc8.jpg
РИА Новости

В Ростовской области рассказали о состоянии новорожденных с коронавирусом

14:53 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ в инфекционном корпусе
Сотрудник ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в инфекционном корпусе
© РИА Новости / Илья Питалев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости. Коронавирус, выявленный у 13 новорожденных в Ростовской области, протекает в легкой и средней форме, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.
По ее информации, за весь период эпидемии коронавирус был выявлен у 24 беременных, половина из которых уже выздоровели.
"У нас 13 родившихся детей от 11 беременных (две двойни). У всех легкое или среднее течение заболевания", - сказала Быковская.
Всего коронавирус был выявлен у 262 детей в Ростовской области, из них 97 уже выздоровели, двое на сегодняшний день находятся в стационаре. Пневмония на фоне коронавируса была выявлена только у одного ребенка, он уже находится дома.
По информации областного Роспотребнадзора на 19 мая, в регионе 2645 случаев заболевания коронавирусом, из них 131 за минувшие сутки. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,28. За весь период выздоровели 874 человека, умер 31.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна БыковскаяФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ростовская область
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