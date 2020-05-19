Путин поручил оценить, как действуют органы власти в период пандемии

"Оценим, как действуют все уровни власти, насколько быстро и в полном объеме получают помощь люди и конкретные предприятия. И прежде всего прошу подробно остановиться и доложить, как реализуются решения о дополнительной поддержке работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи", - сказал Путин на совещании по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.