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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T15:02
https://ria.ru/20200519/1571677651.html
Путин поручил оценить, как действуют органы власти в период пандемии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571618834_0:0:3048:1714_1036x0_80_0_0_aaf34658254b02d3119d8b709f4845f2.jpg
РИА Новости

Путин поручил оценить, как действуют органы власти в период пандемии

14:50 19.05.2020 (обновлено: 15:02 19.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал оценить, как действуют все органы власти и как получают помощь люди и предприятия в период эпидемии коронавируса.
"Оценим, как действуют все уровни власти, насколько быстро и в полном объеме получают помощь люди и конкретные предприятия. И прежде всего прошу подробно остановиться и доложить, как реализуются решения о дополнительной поддержке работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи", - сказал Путин на совещании по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
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