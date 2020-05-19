В Липецкой области четырехлетний ребенок утонул в сливной яме

"По данным следствия, днем 18 мая 2020 года во время игры во дворе частного домовладения в селе Новочеркутино 4-летний мальчик упал в сливную яму, заполненную нечистотами. Тело ребенка обнаружила его мать, которая присматривала за сыном, занимаясь огородными работами. Она достала сына из ямы и попыталась его реанимировать, но безуспешно", - говорится в сообщении.