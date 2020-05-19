В Липецкой области четырехлетний ребенок утонул в сливной яме

ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели четырехлетнего мальчика, который утонул в сливной яме во дворе частного дома в Липецкой области, сообщает во вторник следственное управление СК РФ.
По факту смерти ребенка в Добринском районе возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.
"По данным следствия, днем 18 мая 2020 года во время игры во дворе частного домовладения в селе Новочеркутино 4-летний мальчик упал в сливную яму, заполненную нечистотами. Тело ребенка обнаружила его мать, которая присматривала за сыном, занимаясь огородными работами. Она достала сына из ямы и попыталась его реанимировать, но безуспешно", - говорится в сообщении.
Прибывший по вызову медработник констатировал смерть мальчика.
При осмотре следователями места происшествия выяснилось, что сливная яма была прикрыта листом металла, который со временем потерял прочность.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для выяснения причины смерти мальчика проводится судебно-медицинская экспертиза.