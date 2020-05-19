Адвокат рассказал об изменениях для посещающих Святую землю паломников

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. По законам Израиля, меры по профилактики коронавируса распространяются и на святые места христианства, ислама и иудаизма, поэтому после открытия границ паломники будут посещать их в масках и с соблюдением дистанции, заявил РИА Новости израильский адвокат Эли Гервиц.

В марте Израиль из-за пандемии коронавируса ввел обязательный 14-дневный карантин для всех туристов и паломников, что привело к фактическому закрытию границ для не граждан этой страны - это привело к массовой отмене туров, особенно на христианскую Пасху. Данные меры действуют до 31 мая.

Вместе с тем, Израиль является одним из мировых центров паломничества, так как в нем находятся главные святыни христианства и иудаизма, а также святыни исламской религии. По данным израильских властей, наиболее посещаемыми являются Стена Плача, храм Гроба Господня, Скорбный путь в Иерусалиме, а также город Назарет.

"О возможности въехать в Израиль без карантина, даже для граждан Израиля, пока речи не идет. То есть на сегодняшний день граждане Израиля, въезжая в Израиль, обязаны сесть на двухнедельный карантин. В последнее время – дома, а до недавнего времени в специально отведенных не пятизвездочных гостиницах. А не граждане вообще в Израиль въехать не могут. Полагаю, через какое-то время произойдет сдвижение. И граждане смогут въезжать без карантина, а туристы – с карантином. Или, может быть, когда границы откроют для не граждан, то сразу можно будет въезжать без карантинов", - отмечает Эли Гервиц.

По его словам, карантинные меры в Израиле начинают смягчаться. Однако, отметил он, пока неизвестно, когда все ограничения на посещение страны будут сняты. Сейчас ограничения, согласно закону, распространяются и на религиозные объекты. Юрист допустил, что паломничества к ним будут совершаться с ограничениями.