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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T14:49
https://ria.ru/20200519/1571677586.html
Адвокат рассказал об изменениях для посещающих Святую землю паломников
https://cdn24.img.ria.ru/images/151811/50/1518115041_0:135:2592:1593_1036x0_80_0_0_51ef12ad16faed22e38e34eef07854bf.jpg
РИА Новости

Адвокат рассказал об изменениях для посещающих Святую землю паломников

14:49 19.05.2020
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© РИА Новости / Антон СкрипуновОтец Галлахер (справа) возле пятой остановки Via Dolorosa
Отец Галлахер (справа) возле пятой остановки Via Dolorosa
© РИА Новости / Антон Скрипунов
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. По законам Израиля, меры по профилактики коронавируса распространяются и на святые места христианства, ислама и иудаизма, поэтому после открытия границ паломники будут посещать их в масках и с соблюдением дистанции, заявил РИА Новости израильский адвокат Эли Гервиц.
В марте Израиль из-за пандемии коронавируса ввел обязательный 14-дневный карантин для всех туристов и паломников, что привело к фактическому закрытию границ для не граждан этой страны - это привело к массовой отмене туров, особенно на христианскую Пасху. Данные меры действуют до 31 мая.
Вместе с тем, Израиль является одним из мировых центров паломничества, так как в нем находятся главные святыни христианства и иудаизма, а также святыни исламской религии. По данным израильских властей, наиболее посещаемыми являются Стена Плача, храм Гроба Господня, Скорбный путь в Иерусалиме, а также город Назарет.
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"О возможности въехать в Израиль без карантина, даже для граждан Израиля, пока речи не идет. То есть на сегодняшний день граждане Израиля, въезжая в Израиль, обязаны сесть на двухнедельный карантин. В последнее время – дома, а до недавнего времени в специально отведенных не пятизвездочных гостиницах. А не граждане вообще в Израиль въехать не могут. Полагаю, через какое-то время произойдет сдвижение. И граждане смогут въезжать без карантина, а туристы – с карантином. Или, может быть, когда границы откроют для не граждан, то сразу можно будет въезжать без карантинов", - отмечает Эли Гервиц.
По его словам, карантинные меры в Израиле начинают смягчаться. Однако, отметил он, пока неизвестно, когда все ограничения на посещение страны будут сняты. Сейчас ограничения, согласно закону, распространяются и на религиозные объекты. Юрист допустил, что паломничества к ним будут совершаться с ограничениями.
"Святые места, по закону, подчиняются тем же правилам, как и любые другие общественные места. Поэтому на них будет распространяться и правило социального дистанцирования, и обязанность ношения масок, и обязанность дезинфекции. И государство, с одной стороны, не хочет вмешиваться в работу религиозных организаций больше, чем то требуется. Но с другой стороны, точно так, как в Израиле были закрыты кафе, точно так же, правда, с неким опозданием, были закрыты и синагоги. Поэтому ограничения, после того как откроют въезд в страну паломникам, будут распространяться и на святыни тоже", - отметил он.
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