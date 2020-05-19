Медведев назвал выход из самоизоляции главной задачей для России

В ходе встречи Медведева с участниками кадрового конкурса ЕР "ПолитСтартап" был поднят вопрос о введении новых технологий, которые будут стимулировать людей вести здоровый образ жизни. Медведев отметил, что современные технологии важны, но это - перспектива будущего, а главная задача сегодня в России - "аккуратный выход из самоизоляции", чтобы люди могли заниматься спортом, выходить на улицу. "Это даже важнее, чем внедрение новых технологий", - сказал он.

"Сейчас важнее всего нам двигаться в том направлении, о котором сказал: постепенно, в рамках существующих реалий, принимая решения о том, как выходить из изоляции,… просто дать возможность каждому человеку просто заняться своим здоровьем, в том числе на улице, собственно, что сейчас происходит в других странах. Надеюсь, что мы будем к этому постепенно подходить", - добавил Медведев.