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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T14:52
https://ria.ru/20200519/1571677516.html
Медведев назвал выход из самоизоляции главной задачей для России
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РИА Новости

Медведев назвал выход из самоизоляции главной задачей для России

14:19 19.05.2020 (обновлено: 14:52 19.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев назвал главной задачей в РФ аккуратный выход из самоизоляции, чтобы люди могли гулять, заниматься своим здоровьем, в том числе на свежем воздухе.
В ходе встречи Медведева с участниками кадрового конкурса ЕР "ПолитСтартап" был поднят вопрос о введении новых технологий, которые будут стимулировать людей вести здоровый образ жизни. Медведев отметил, что современные технологии важны, но это - перспектива будущего, а главная задача сегодня в России - "аккуратный выход из самоизоляции", чтобы люди могли заниматься спортом, выходить на улицу. "Это даже важнее, чем внедрение новых технологий", - сказал он.
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"Сейчас важнее всего нам двигаться в том направлении, о котором сказал: постепенно, в рамках существующих реалий, принимая решения о том, как выходить из изоляции,… просто дать возможность каждому человеку просто заняться своим здоровьем, в том числе на улице, собственно, что сейчас происходит в других странах. Надеюсь, что мы будем к этому постепенно подходить", - добавил Медведев.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
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