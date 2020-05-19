Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-19T16:00
https://ria.ru/20200519/1571677305.html
На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571680165_41:0:1269:691_1036x0_80_0_0_379d4c80700553d8f1ca3f3869b2f7a8.jpg
РИА Новости

На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса

14:47 19.05.2020 (обновлено: 16:00 19.05.2020)
102513
© GoogleПирамида на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе
Пирамида на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе
© Google
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Туристы из клуба экспедиций "Дикий Север" нашли на Приполярном Урале гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает портал "Екатеринбург онлайн".
Как рассказал изданию руководитель клуба Евгений Свитов, гору обнаружили, когда члены экспедиции готовились к вертолетной заброске одной из групп. Она расположена в Народо-Итьинском кряже в Ханты-Мансийском автономном округе. Гору видно на снимках со спутника.

Согласно данным со спутника, гора своими формами в точности повторяет знаменитую пирамиду Хеопса. Только ее размеры в два раза больше. Высота пирамиды — 774 метра, длина каждой ее грани — практически километр. Грани расположены четко по сторонам света, будто по нивелиру.

Евгений Свитов
руководитель клуба "Дикий Север"
По его словам, добраться до горы можно, либо пройдя пешком 400 километров вдоль хребта, либо на вертолете.
Сообщается, что летом изучать объект отправится экспедиция Русского географического общества.
Пирамида Хеопса — крупнейшая из египетских пирамид и единственное из Семи чудес света, сохранившееся до наших дней. Ее возраст оценивается примерно в четыре с половиной тысячи лет, высота — 139 метров.
Развалины Гёбекли-Тепе
16 мая, 08:00Религия и мировоззрение
Археологи нашли в древнейшем храме на Земле "следы богов"
590359751438
Обсудить 23
УралХанты-Мансийский автономный округРусское географическое общество
Популярные комментарии
Это с каких пьяных глаз ? )))
19 мая, 16:42
yyyu55 yu55
1341005
Это моя пирамидка, я в детстве её обронил. А если серьёзно, то туристический бум обеспечен.
19 мая, 16:05
Вячеслав Кадяйкин
941003
Рекомендуем
Город Ханты-Мансийск
В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
Экс-президент Украины Петр Порошенко
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Автомобили Toyota Camry
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Лавров предрек ЕС дорогой газ из-за препятствий "Северному потоку — 2"
Президент США Дональд Трамп
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
Космический аппарат Гонец-М
В России началась разработка новой спутниковой системы связи
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
В палате пациента
Медсестра в Туле вынуждена была прийти на работу в бикини
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Путин рекомендовал яснее прописывать порядок выплат врачам
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Съезд партии Единая Россия
Медведев анонсировал изменения в идеологии "Единой России"
Водка Столичная
РБК: экс-акционеры ЮКОСа добились ареста 18 российских алкогольных марок
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка
Падение метеорита в Красноярским крае попало на видео
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
Лента новостейМолния