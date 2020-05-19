На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса

Согласно данным со спутника, гора своими формами в точности повторяет знаменитую пирамиду Хеопса. Только ее размеры в два раза больше. Высота пирамиды — 774 метра, длина каждой ее грани — практически километр. Грани расположены четко по сторонам света, будто по нивелиру.