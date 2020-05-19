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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T14:44
https://ria.ru/20200519/1571677156.html
Евросоюз поддержал усилия ВОЗ по борьбе с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_98305fd3499351c029b6b6f5acab2954.jpg
РИА Новости

Евросоюз поддержал усилия ВОЗ по борьбе с коронавирусом

14:44 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Европейский союз поддерживает Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и все ее усилия по борьбе с пандемией коронавируса, а также призывает к международной солидарности для поиска общих путей решения проблемы, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос журналистов о том, как ЕС отреагировал на угрозы США прекратить финансирование ВОЗ и пересмотреть свое членство в этой организации.
Ранее стало известно, что Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, которые требуют Соединенные Штаты. По словам президента США, его администрация провела расследование неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.
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Эксперт прокомментировал угрозы Трампа прекратить финансирование ВОЗ
"Мы уже говорили ранее, что ЕС поддерживает международные усилия и общий поиск решения этой проблемы. Сейчас, как никогда, важно быть солидарными. Не время обвинять кого-либо или подрывать международное сотрудничество… ЕС поддерживает ВОЗ в ее усилиях по борьбе с пандемией и уже предоставил финансирование для поддержки этих усилий", - сказала представитель ЕК.
Она также выразила европейскую позицию о необходимости объединиться вокруг ВОЗ, "чтобы иметь возможность вместе победить этот вирус".
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Вчера, 09:35Сказано в эфире
Политолог об ультиматуме США: Трамп пытается "дожать" ВОЗПрезидент США Дональд Трамп выдвинул Всемирной организации здравоохранения условие для продолжения финансирования. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Можегов высказал свой взгляд на ситуацию.
Согласно заявлению Трампа, расследование показало, что ВОЗ "систематически игнорировала заслуживающие доверия сообщения о распространении вируса в Ухане в начале декабря 2019 года или ранее", а также не проводила независимое расследование сообщений, которые противоречили позиции руководства КНР. Кроме того, утверждается, что ВОЗ знала о "чрезвычайной ситуации в области здравоохранения" еще 30 декабря 2019 и не сообщила об этом, как не сообщила миру и информацию, которую ей передали тайваньские власти о передаче вируса от человека человеку, говорится в письме. Сообщается, что ВОЗ неоднократно делала неверные заявления о коронавирусе и хвалила китайские власти за "прозрачность" в ситуации с коронавирусом, несмотря на то, что КНР тогда наказала несколько врачей за заявления о новом вирусе. В письме отмечается, что даже после признания вспышки коронавируса чрезвычайной ситуацией ВОЗ не настояла на том, чтобы в Китай сразу допустили международных экспертов, поэтому специалисты приехали туда только спустя две недели. Кроме того, по словам Трампа, ВОЗ одобряла решение КНР о запрете на передвижения внутри страны, при этом была против закрытия границ США или запрета на въезд для прибывающих из Китая.
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18 мая, 20:29Распространение нового коронавируса
ВОЗ: США не представили конструктивных предложений по борьбе с COVID-19
Трамп в середине апреля заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до сведения мировой общественности.
Ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЕврокомиссияМИД КНРВашингтон (город)УханьСШАВ мире
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