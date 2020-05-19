Евросоюз поддержал усилия ВОЗ по борьбе с коронавирусом

БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Европейский союз поддерживает Всемирную организацию здравоохранения ( Европейский союз поддерживает Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) и все ее усилия по борьбе с пандемией коронавируса , а также призывает к международной солидарности для поиска общих путей решения проблемы, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии , отвечая на вопрос журналистов о том, как ЕС отреагировал на угрозы США прекратить финансирование ВОЗ и пересмотреть свое членство в этой организации.

Ранее стало известно, что Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, которые требуют Соединенные Штаты. По словам президента США, его администрация провела расследование неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.

"Мы уже говорили ранее, что ЕС поддерживает международные усилия и общий поиск решения этой проблемы. Сейчас, как никогда, важно быть солидарными. Не время обвинять кого-либо или подрывать международное сотрудничество… ЕС поддерживает ВОЗ в ее усилиях по борьбе с пандемией и уже предоставил финансирование для поддержки этих усилий", - сказала представитель ЕК.

Она также выразила европейскую позицию о необходимости объединиться вокруг ВОЗ, "чтобы иметь возможность вместе победить этот вирус".

Согласно заявлению Трампа, расследование показало, что ВОЗ "систематически игнорировала заслуживающие доверия сообщения о распространении вируса в Ухане в начале декабря 2019 года или ранее", а также не проводила независимое расследование сообщений, которые противоречили позиции руководства КНР. Кроме того, утверждается, что ВОЗ знала о "чрезвычайной ситуации в области здравоохранения" еще 30 декабря 2019 и не сообщила об этом, как не сообщила миру и информацию, которую ей передали тайваньские власти о передаче вируса от человека человеку, говорится в письме. Сообщается, что ВОЗ неоднократно делала неверные заявления о коронавирусе и хвалила китайские власти за "прозрачность" в ситуации с коронавирусом, несмотря на то, что КНР тогда наказала несколько врачей за заявления о новом вирусе. В письме отмечается, что даже после признания вспышки коронавируса чрезвычайной ситуацией ВОЗ не настояла на том, чтобы в Китай сразу допустили международных экспертов, поэтому специалисты приехали туда только спустя две недели. Кроме того, по словам Трампа, ВОЗ одобряла решение КНР о запрете на передвижения внутри страны, при этом была против закрытия границ США или запрета на въезд для прибывающих из Китая.

Трамп в середине апреля заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до сведения мировой общественности.

Ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.